Primeras zancadas del Maratón de València

La Ciutat de las Arts y les Ciències se prepara ya para acoger el próximo sábado, 7 de diciembre, el maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que organiza la Sociedad Deportiva Correcaminos y que este año se prevé más concurrido que nunca. Tanto en la plaça de la Marató, donde se da el pistoletazo de salida, como en la pasarela de entrada al Museo Príncipe Felipe, donde se coloca la meta, los trabajadores se afanan en montar el enorme dispositivo que da cobertura a la prueba, incluida su característica moqueta azul para recibir a los ganadores de la competición y a todos aquellos y aquellas que consiguen superarla.

Fue el pasado lunes cuando se presentaron los datos básicos de esta carrera, que cumple su 45 edición con una proyección imparable en cuanto a participación y resultados. Ya se sabe que será la más multitudinaria de la historia, con más de 36.000 inscritos, de los cuales un 67% proceden de fuera del país. En total, en el maratón de este año habrá corredores de 150 nacionalidades diferentes, destacando Francia, Reino Unido e Italia como principales países de origen. De la Comunitat Valenciana habrá un 19% y del conjunto de España, el restante 14%.

Impacto económico

Por lo que se refiere al impacto económico que tendrá en la ciudad, las previsiones son de lleno total, por encima del 90%, en los hoteles de València y su área metropolitana, así como en la hostelería local. Se calcula que el impacto supera ya los 40 millones de euros, cifra que va aumentando cada año al ritmo de la cada vez más elevada participación y del cada vez más elevado también nivel competitivo.

Precisamente, la elevada presencia de corredores de fuera de València y la coincidencia con el puente de la Constitución y el partido de fútbol entre el València y el Sevilla han puesto en alerta a las autoridades locales, que ha adoptado, con distinto éxito, algunas medidas para evitar aglomeraciones.

Puente y Fútbol

Por ejemplo, la alcaldesa de València, María José Catalá, solicitó a la LaLiga el cambio de horario del citado partido de fútbol, previsto para las 16.15 horas del mismo 7 de diciembre, con el fin de no coincidir con la carrera. El motivo es que los cortes de tráfico se prolongarán hasta las 15 horas y eso puede dificultar los accesos al estadio. El organismo que preside Javier Tebas ha rechazado, sin embargo, dicha propuesta, tal como se había comunicado al Valencia CF el pasado 5 de noviembre.

Lo que sí ha decidido el Ayuntamiento de València ha sido trasladar la fecha de celebración del rastro del domingo 7 de diciembre a la jornada anterior, el sábado 6. El objetivo es "causar los menos perjuicios posibles a las personas que ejercen la venta en ese mercado, teniendo en cuenta que los días de rastro se incrementa de manera considerable el tráfico en esa zona, y a los efectos de no interferir en la celebración de dicho evento deportivo".

El horario de venta del rastro va de las 09.00 a las 14.00 horas (con descarga y montaje de los puestos, entre las 7.30 y las 8.30 horas).

El itinerario del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 comienza en la plaça de la Marató, y termina en una pasarela sobre el agua en la Ciutat de les Arts i les Ciències. El recorrido es completamente llano y atraviesa las grandes avenidas y el centro histórico urbano, en un itinerario que alcanza prácticamente a toda la ciudad, atravesando puntos emblemáticos como el Puerto, el barrio del Cabanyal o la zona del Jardín del Turia, entre otros.