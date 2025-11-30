València recibe 56 empresas y una inversión de 364 millones en algo más de dos años

DATOS INVEST IN VALENCIA

Un total de 56 empresas se han instalado en la ciudad de València en los últimos dos años y medio, con una inversión de más de 329 millones de euros y la creación de 2.786 empleos. En este tiempo, además, ocho compañías han decidido reinvertir en la ciudad, en concreto 34 millones, que han sumado otros 422 puestos de trabajo. En total, la ciudad incorpora 56 empresas, recibe 364 millones de inversión y suma 3.208 empleos, según datos facilitados por Invest in Valencia. La clave, según la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, es agilizar los procesos burocráticos y dar apoyo a los posibles inversores.

“València se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas de España para invertir, generar empleo de calidad y desarrollar proyectos empresariales de alto valor añadido”, ha explicado Llobet. “Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino del trabajo serio, riguroso y constante que estamos realizando desde este equipo de gobierno para situar a València donde se merece, en la primera línea de las ciudades europeas que atraen inversión y generan empleo”. “Hemos pasado de hablar del potencial de València a demostrarlo con hechos y con cifras. Esta es la mejor prueba de que cuando se gobierna con estabilidad, con seguridad jurídica y con una estrategia clara, las empresas responden y la ciudad avanza”, ha enfatizado la concejala, según la cual sus líneas de trabajo son "menos trabas, más agilidad administrativa y más apoyo a quien quiere invertir, crear empleo y apostar por València". "Ese es el modelo que está dando resultados y que vamos a consolidar”.

También figura entre los objetivos municipales crear trabajo para los jóvenes y aprovechar el potencial de las universidades. "Queremos que el talento que generamos en nuestras universidades se quede aquí y además atraer talento internacional. Tenemos una ciudad con calidad de vida, universidades, conectividad, un ecosistema innovador y un ayuntamiento que acompaña a las empresas. Los datos de inversión y empleo de estos dos años y medio demuestran que València no es solo una ciudad de futuro, ya es una realidad de éxito para quienes deciden invertir aquí”, explica.

Datos oficiales

Paula Llobet ha destacado el hecho de que ocho compañías hayan decidido reinvertir en València, ampliando su presencia con 422 nuevos empleos y 34,68 millones de euros adicionales. "Cuando una empresa que ya nos conoce vuelve a invertir, el mensaje es muy claro: València funciona”, asegura.

Si distribuimos las inversiones por años, el resultado es que en 2023 (desde el mes de junio, cuando se produjo el cambio de gobierno) llegaron a València 8 empresas, que invirtieron 28 millones de euros y crearon 370 empleos. En el año 2024 llegaron 24 empresas, con 149 millones de inversión y 1.500 puestos de trabajo. En este 2025, las cifras son, hasta el mes de noviembre, de 24 empresas, 151 millones de inversión y 916 empleos.

Año 2023 (desde junio)

Nº de empresas: 8

Empleos: 370

Inversión: 28,85 millones €

Año 2024

Nº de empresas: 24

Empleos: 1.500

Inversión: 149 millones €

Año 2025 (de enero a noviembre)

Nº de empresas: 24

Empleos: 916

Inversión: 151,9 millones €

Reinversión

Nº de empresas: 8

Empleos: 422

Inversión: 34,68 millones €

TOTAL SIN REINVERSIÓN (2023-2025)

Nº de empresas: 56

Empleos: 2.786

Inversión: 329,75 millones €

TOTAL CON REINVERSIÓN (2023-2025)

Nº de empresas: 56

Empleos: 3.208

Inversión: 364,43 millones €