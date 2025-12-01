Confusión en el metro de València: fallan las pantallas en Colón y Àngel Guimerà
Metrovalencia confirma retrasos esta mañana por problemas eléctricos
Metrovalencia ha registrado este lunes fallos eléctricos que afectan a las pantallas de algunas de las estaciones más concurridas de la red. Usuarios del metro han podido comprobar como en las paradas de Colón y Àngel Guimerà la pantalla luminosa que informa sobre la dirección y el tiempo estimado de espera para el siguiente tren estaba apagada. El fallo ha podido afectar a otras estaciones de la red de metro y tranvía.
Retrasos
Además del fallo en las pantallas de las estaciones, la red de Metrovalencia resgistra retrasos desde este lunes por la mañana. Tal como afirman desde las redes sociales, el servicio se ha visto afectado por problemas eléctricos en las líneas 3, 5 y 9.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- ¿Donde está el 'tubo de luz' en la decoración navideña de València?
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Hortensia Herrero: 'La gente me pide ahora que hagamos algo con la Albufera
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- La rehabilitación de la iglesia de Sant Joan del Mercat al detalle