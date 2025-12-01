Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confusión en el metro de València: fallan las pantallas en Colón y Àngel Guimerà

Metrovalencia confirma retrasos esta mañana por problemas eléctricos

Fallo en las pantallas de Àngel Guimerà

Fallo en las pantallas de Àngel Guimerà / Levante-EMV

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Metrovalencia ha registrado este lunes fallos eléctricos que afectan a las pantallas de algunas de las estaciones más concurridas de la red. Usuarios del metro han podido comprobar como en las paradas de Colón y Àngel Guimerà la pantalla luminosa que informa sobre la dirección y el tiempo estimado de espera para el siguiente tren estaba apagada. El fallo ha podido afectar a otras estaciones de la red de metro y tranvía.

Retrasos

Además del fallo en las pantallas de las estaciones, la red de Metrovalencia resgistra retrasos desde este lunes por la mañana. Tal como afirman desde las redes sociales, el servicio se ha visto afectado por problemas eléctricos en las líneas 3, 5 y 9.

