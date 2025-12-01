PP y Vox València negocian una ZBE como la de Castellón, pero sigue el bloqueo

El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha estado el fin de semana negociando con Vox una Zona de Bajas Emisiones parecida a la de Castellón, pero de momento persiste el bloqueo de los voxistas. Según ha explicado antes del pleno extraordinario, el PP planteaba "seguir la senda de lo previsto en Castellón, que es activar sanciones cuando se supere los niveles de contaminación". Sin embargo, el grupo municipal liderado por Gosálbez ha rechazado este acuerdo in extremis siguiendo el mandato de su dirección nacional, que podría hacer perder a la ciudad de València hasta 150 millones de euros. El titular de Movilidad ha dicho, no obstante, que todavía hay tiempo para desbloquear la situación.

Por su parte, el portavoz voxista en el grupo municipal ha avanzado que votará en contra de la ZBE propuesta por Compromís y PSPV en València, pero, contrariamente a lo dicho por Carbonell, ha asegurado que sí se abriría a estudiar una ordenanza sin sanciones tal como han aprobado sus socios en Castellón. En este sentido, la principal discrepancia podría estar en las multas. Mientras el PP aspira a poner sanciones cuando saltan las alertas de CO2, Vox (en la capital de la Plana ha sido así) estudiaría limitaciones al acceso en el perímetro anticontaminación, pero sin multas.

Así, Gosálbez ha explicado que su voto será "en contra de cualquier restricción a la libertad de movimientos y contrario a un vehículo o a 20 millones de vehículos". "No vamos a aprobar una ordenanza que restringe y sancione a los valencianos y a quienes visitan nuestras ciudades. Son muchas las ciudades a lo largo del país que se ven afectadas por la Zona de Bajas Emisiones. Y muchos españoles los que se ven afectados por la ZBE. Estoy pensando en el electricista, el fontanero, el albañil… A los cuales esta normativa que tiene nombres y apellidos, Pedro Sánchez, les pone palos en las ruedas a la actividad exigiéndoles cambiar de furgoneta o vehículo cuando no ni siquiera llegan a final de mes”.

Realmente, el borrador de ordenanza dejaba fuera a los autónomos y cualquier vehículo empleado para la actividad económica, tal como le han recordado los periodistas, pero Gosálbez ha afirmado que efectivamente quedaban fuera, “pero posteriormente iban a entrar”. Hasta ahora nadie había hablado de la caducidad de esa exención.

Sobre la posible pérdida de hasta 150 millones y la pérdida de las ayudas al bonobús, el portavoz voxista ha insistido en que su foco de preocupación está en “la libertad de los españoles. Nos preocupa eso y la cantidad de multas que se están imponiendo. Nuestra preocupación máxima siempre son los españoles, los autónomos. Y todos esos oficios y trabajadores que no podrán entrar al centro de la ciudad porque Sánchez les exige una zbe que les restringe y sanciona. Siempre estaremos del lado de los trabajadores y familias españolas”, ha redundado haciendo suyo el argumento de la dirección nacional.

Cabe recordar que el grupo municipal de Vox (primero Badenas y después Gosálbez) votaron hasta en cinco ocasiones a favor de la ZBE acordada con el Partido Popular en València. Y también es importante señalar que Vox ha respaldado y aprobado la limitación de los vehículos contaminantes en Valladolid, Burgos, Alicante, Elche o Castellón. La última aprobada fue la de la capital de la Plana hace solo cuatro días, una ZBE que monitoriza la circulación en el centro y solo se activa en picos de contaminación, pero sin multas. Esa es la única fórmula que el portavoz voxista sí está dispuesto a negociar.