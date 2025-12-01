El Mercado Central espera nueva climatización mientras Colón recibe tres millones de inversión

Los mercados municipales de València preparan puesta a punto importante para el próximo año con casi siete millones de inversión repartida entre nueve mercados (Cabanyal, Algirós, Jesús, Rojas Clemente, Torrefiel, Benicalap, Russafa, Castilla y Mercado Central). La climatización es uno de los problemas a resolver en estas instalaciones de venta directa de producto fresco que desde hace años y ante las cada vez más frecuentes olas de calor vienen reclamando medidas para poder dar un servicio de calidad. El plan de inversiones municipal no incluye, sin embargo, el Mercado de Colón, cuya gestión no depende directamente de la delegación de Jesús Ballester sino de la empresa municipal de urbanismo (Aumsa), dependiente a su vez de la Concejalía de Urbanismo. La delegación de Juan Giner también tiene previsto hacer una importante inyección económica para renovar su mercado el próximo año.

Serán tres millones de euros, la mitad de la cantidad prevista por la delegación de Mercados para los nueve mercados municipales citados, para mejorar la joya modernista del exclusivo barrio de Gran Vía, en l'Eixample, parte de los cuales se destinarán a mejoras en la climatización de este espacio que alberga en la planta primera negocios de hostelería y restauración y un pequeño mercado de productos frescos en la planta sótano.

El Mercado Central, el único de la ciudad que se gestiona mediante un convenio de autogestión, es como Colón un Bien de Interés Cultural con especial protección. El ayuntamiento ha creado la jefatura de sección de mercados singulares para tratar todas las inversiones en coordinación con la Dirección General de Patrimonio. El ayuntamiento está redactando un proyecto de eficiencia energética que busca resolver los problemas de calor sofocante que se registran durante los meses de más calor en este mercado, ubicado en este caso en un entorno tradicionalmente más popular como es el barrio del Mercat (Ciutat Vella).

La intervención en el edificio es especialmente compleja por tratarse de un edificio abierto con un sistema de lamas en ventanales que dificulta el aislamiento en el interior. Distintos ayuntamientos han intentado resolver los problemas de calor en el Mercado Central colocando sistemas de climatización tipo cortina en las entradas, sin embargo, se han demostrado insuficientes. El ayuntamiento ha encargado a la Universidad Politécnica un estudio para buscar soluciones eficaces para refrigerar el edificio. Se estudia la posibilidad de recuperar la escalera central que accede al sótano del edificio que en origen permitía climatizar por ventilación cruzada la cúpula y con ello el interior del mercado.

En el Mercado de Colón, otra de las joyas modernistas de València ubicada en el corazón de l’Eixample, no van a tener que esperar tanto para contar con nueva climatización. El recinto va a estar en obras varios meses. El Ayuntamiento de València tiene previsto invertir allí tres millones de euros en la renovación de las escaleras mecánicas; la construcción de nuevos baños en el sótano y mejora de los existentes; la renovación del sistema de climatización y ventilación (1,9 millones de euros) que «no da cobertura a las necesidades del mercado» y, por último, la instalaciones de estaciones de bombeo de aguas residuales (216.000 euros).

Mercado de Colón con la decoración navideña / Francisco Calabuig

La inversión en los mercados de barrio

La concejalía de Juan Giner justificaba la importante inversión que se hará en Colón por la urgencia de acometer las mejoras que los comerciantes del mercado «gourmet» y los dueños de los restaurantes de la planta baja, entre ellos el BarX de Ricard Camarena, que también acomete obras de ampliación en el bar que regenta en el Mercado Central, vienen tiempo reclamando. La actuación en Colón que ya cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio

En el Mercado de Algirós el ayuntamiento ha llevado a cabo obras de mejora de la eficiencia energética y sustitución de climatizadoras, luminarias y ventanas por importe de 1,2 millones euros. En este mercado además se va a crear una zona de lactancia. En el Mercado del Cabanyal, en agosto del 2023, se desprendió parte del falso techo y fue necesario acometer la retirada del falso techo por desprendimiento y riesgo para usuarios. Aprovechando esta intervención se sacará a la luz el imponente tejado interior y se reformará la estructura interior. En los próximos meses se llevará la ejecución de la obra a licitación por importe de 1,2 millones.

En el Mercado de Jesús se está ejecutando la obra de reparación de cubiertas y bajantes debido a múltiples goteras existentes con un presupuesto de 362.000 euros. En el de Rojas clemente la zona de pescadería estaba apuntalada y se han llevado a cabo obras para reparar las filtraciones de agua. Además se está trabajando en la licitación del proyecto de mejoras de la envolvente de fachada donde se sustituirá la carpintería metálica. Se hará una inversión de 250.000 euros. Se acaba de publicar además la licitación del proyecto eficiencia energética para sustituir luminarias, aire acondicionado y ventanas con un presupuesto de casi un millón de euros.

En el Mercado de Torrefiel el ayuntamiento ya tiene adjudicado un proyecto eficiencia energética para sustituir luminarias, el aire acondicionado y las ventanas. La previsión es iniciar las de obras enero de 2026 con un presupuesto de 550.000 euros.

En el Mercado de Benicalap se han pintado todas las persianas interiores para dar un ambiente más cálido y se va a crear también una zona de lactancia. En el Mercado de Russafa se ha adjudicado la ejecución de obras del proyecto eficiencia energética para sustituir luminarias, aire acondicionado y ventanas por casi dos millones de euros. Las obras arrancarán en enero de 2026. El Mercado de Castilla tiene pendiente acometer una obra en los próximos meses para solucionar los problemas que tienen con el falso techo de la entrada.nmercado como en el de Russafa se crearán zonas de lactancia.