El párroco de los Santos Juanes hace un llamamiento a ordenar las visitas y respetar las misas

El párroco de la Iglesia de los Santos Juanes, donde esta semana han terminado las obras de restauración de los frescos barrocos obra del pintor cordóbés Antonio Palomino perdidos durante la guerra civil, ha hecho este domingo un llamamiento para que las visitas al templo se realicen de manera ordenada, sin interferir en las celebraciones religiosas. El aluvión de visitantes ha desbordado a los responsables de la parroquia que este domingo han tenido no pocas dificultades para ordenar el tráfico de parroquianos y visitantes y poder celebrar la misa del domingo. "No podemos echar a nadie pero hay que respetar los horarios de la eucaristía", pedía el rector de los Santos Juanes, Gonzalo Albero, a las puertas del templo.

"Tenemos que educarnos todos ante esta nueva situación porque hay mucha gente que quiere ver la iglesia pero también hay personas que quieren venir a misa". "Los primeros días va a ser un poco intenso", advertía Albero. El sacerdote hacía estas declaraciones despúes de varios intentos de desalojar la iglesia para poder celebrar la eucaristía sin que los visitantes se dieran por aludidos. La espectación por ver el trabajo realizado por el equipo de restauradores dirigido por Pilar Roig y el arquitecto Carlos Campos era máximo tras un lustro de obras.

Aunque la iglesia no se ha cerrado y se ha mantenido el culto durante los cinco años que han durado las obras de restauración que ha financiado la Fundación Hortensia Herrero, el público que visitaba el templo no era ni de lejos el que se está viendo estos días. El párroco agradecía este jueves, durante la presentación de los trabajos de restauración y del audiovisual Barroc que permite recrear las etapas de la iglesia, simular el incendio que sufrió la iglesia y recrear las pinturas totalmente arrasadas del ábside, el trabajo realizado por la fundación de la mecenas Hortensia Herrero. Sin su apoyo, aseguraba Albero, la mugre y los andamios seguirían en Sant Joan. Aseguraba el rector que "esta belleza no es para guardarla bajo llave, sino para mostrarla abriendo las puertas”. Y el público ha respondido.