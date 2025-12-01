València aprueba una fundación sobre sostenibilidad pero sin objetivos de Cambio Climático

La fusión del Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (Cemas) y Fundación València Clima i Energía en un nuevo Organismo Autónomo Municipal, Valencia Sostenible, se convirtió en la práctica en un debate sobre las políticas medioambientales y en una enmienda a la totalidad por parte de la oposición, que empleó el texto de los estatutos en una forma de acusar al PP de "comprar" el "discurso negacionista" de Vox en contra del Cambio Climático durante el pleno extraordinario, en el que fue sometida a votación esta unión.

El negacionismo fue el hilo de las intervenciones. Así, la socialista Elisa Valía mostró su extrañeza del cambio de estatutos "de una primera versión, que nos gustaba, a la segunda porque después, de pronto, en la comisión, Vox presenta unas alegaciones y cambios que según ellos mejoraban el texto, que desde luego no lo hacen. Ni en claridad ni en contenido" y que se sustancia en una "segunda versión, la negacionista" con ejemplos como que "se pierde por el camino la lucha contra el Cambio Climático y aún me parece raro que se mantenga la palabra Sostenible. Se cambia Transición Energética por Eficiencia Energética, ya no hablan de sostenibilidad en la alimentación, sino alimentación saludable, que no es lo mismo". En definitiva, "para reducir la ambición de este Organismo Autónomo".

Y le afeó al PP que "están comodísimos en unos postulados que Vox defiende de forma mucho más burda. Ustedes lo aprueban porque la ultraderecha les obliga y ustedes no les ponen problemas. Pueden hacer de Valencia una ciudad que lucha contra el cambio climático, porque existe. Y más después de un año de la dana".

Elisa Valía muestra los estatutos iniciales del nuevo organismo, cambiados a posteriori / Daniel Tortajada

"Ideario ultra"

Lo mismo que Sergi Campillo, que tiró aún más por la cuestión política: "El PP ha asumido el ideario ultra con tal de mantener el sillón. Lo mismo que criminalizar a los niños indefensos, la violencia contra las mujeres y, por supuesto, las evidencias científicas. Como ocurre en estos estatutos".

"Habla de "Dogmatismo Climático". Porque ustedes como ellos. Es el gobierno más ultra e hipócrita de la historia democrática. Porque la pasada semana la alcaldesa hizo una defensa de la ciencia, ante el Rey, sí que hay que defender con grandilocuencia la ciencia porque es futuro. Y lo que importan son los hechos". Conclusión: "su gobierno es analfabeto científicamente"

Campillo acusó de negacionismo tanto a PP como a Vox / Daniel Tortajada

Acabó apelando al Centro de Investigaciones Científicas. "Que dijo, textualmente, que el Cambio Climático agravó las lluvias de la Comunitat Valenciana. Esto es ciencia, no palabrería barata o charlatanería". Ejemplificó preguntándose "¿Por qué en los presupuestos participativos hay tanto interés en que haya árboles? Porque hay preocupación. Cualquier persona con sentido común pondría el Cambio Climático en el centro de sus políticas. Ustedes harán como la orquesta del Titanic: tocar hasta el hundimiento".

El concejal Carlos Mundina, responsable del Área de Residuos, Mejora Climática y Gestión del Agua, defendió el nuevo OAM porque contará con "más competencias, transparencia y capacidad para captar fondos europeos" y rechazó las críticas recibidas de la oposición. Según Mundina, "se mantiene" el personal proveniente de las dos fundaciones extinguidas, que se incorporará al Ayuntamiento en los términos que establece la legislación laboral para los supuestos de sucesión de empresas, tal como indica el acuerdo plenario. "El nuevo organismo permitirá a València disponer de una estructura sólida y potente capaz de diseñar y ejecutar grandes proyectos medioambientales y desarrollar servicios que desde el modelo de fundaciones no eran viables, así como competir con mayores garantías en la captación de financiación de programas europeos como Horizon Europe, LIFE o los fondos asociados a la Misión de Mitigación y Adaptación".