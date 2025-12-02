El ayuntamiento tiene lista la demanda a la Generalitat por los 40 millones de las tarjetas Suma

El Ayuntamiento de València aprobará en el consejo de la EMT del miércoles la demanda a la Generalitat por los 40 millones que le adeuda de las tarjetas Suma, el bono apto para utilizar diversos medios de transporte, por el que la administración autonómica financia unos 3 millones al mes a la empresa municipal, en función de los títulos de SUMA emitidos. La citada deuda es el dinero que la Agencia Valenciana del Transporte Metropolitano (AVTM) ha dejado de pagar al consistorio desde junio de 2024 y hasta abril de este año.

Tras la controversia en la interpretación del convenio suscrito entre entidades –no se ponen de acuerdo en el cálculo de la compensación–, y después de agotar la vía administrativa, la EMT reclamará el pago planteando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de València, órgano encargado de resolver el litigio contra una administración de mayor rango.

La ATMV acordó el pasado 7 de octubre no pagar los 40 millones, ya que, en su argumentación, “dicha cantidad no deriva de la aplicación de una tarifa de compensación única actualizada según se prevé en el convenio, ni tampoco procede el cobro de intereses y gastos en los que la EMT haya incurrido”. La Generalitat entiende que el cálculo debe hacerse sobre el precio ya rebajado, no sobre el precio íntegro, como defiende la EMT.

Pero dicha resolución no resuelve la disparidad de interpretaciones, de modo que la entidad municipal ha decidido emprender el camino judicial mediante el citado recurso contencioso-administrativo, que buscará ver reconocido su derecho al cobro de la tarifa de compensación por cada validación de los títulos tomando como referencia el importe de cada primera validación del título multiviaje de referencia sin bonificar, con efectos retroactivos desde junio de 2024.

La EMT tratará de que se abone la liquidación por los citados meses y además tratará de que se le paguen las facturas rechazadas a partir de junio de 2025, los costes de cobro, los gastos financieros de todo tipo que deba asumir la EMT para la obtención y gestión de la financiación de los importes adeudados por la AMTV y los intereses de demora contados desde los treinta días siguientes al registro de cada una de las facturas hasta el momento de su completo pago.

Mientras se resuelve este litigio, la EMT y con el fin de asegurar la estabilidad financiera de la sociedad y garantizar el cumplimiento puntual de las obligaciones, se vio obligada a aprobar en el consejo de administración de julio la contratación de una o varias pólizas de crédito con entidades financieras por un importe conjunto máximo de 40 millones de euros.