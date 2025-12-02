El Belén Monumental de la Asociación de Belenistas ya luce en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València

El Salón de Cristal municipal ha albergado la inauguración de su Belén Monumental, que podrá ser visitado de forma gratuita hasta el 3 de enero. Del mismo modo, las plazas del Ayuntamiento y de la Reina, propiedad ambos del consistorio, éstos con figuras a tamaño natural.

El monumental es una obra realizada por la Asociación de Belenistas de casi 40 metros cuadrados (todo el fondo del salón).

Este Belén fue instaurado por la anterior corporación municipal y no estuvo exento de polémica porque a la vez se retiró el belén de tamaño natural a pie de plaza. A pesar de que con esta iniciativa se pretendía poner en valor la tradición del belenismo valenciano -como así fue- la retirada de las figuras corpóreas de la plaza pública fue igualmente criticado. De hecho, con su retirada se evitaba también el "Rito de la Adoración" en la Cabalgata de Reyes. Con la llegada del nuevo equipo de gobierno se han quedado las dos estructuras, una en la calle y la otra en la Casa de la Vila.

La inauguración del Belén Monumental del Ayuntamiento se ha hecho coincidir con la instalación de los otros dos belenes, que en este caso estarán hasta el 6 de enero. El del Salón de Cristal permanecerá hasta el día 3 para disponer del 4 y 5 para desmontarlo y tener, el 5 por la noche, el Salón ya preparado para la audiencia de los Reyes Magos.

El acto de bienvenida ha contado con la actuación del coro y escuela musical Enclave, integrado por 56 niños y jóvenes, que han interpretado varios villancicos caracterizados como personajes del pesebre.

El Belén artístico del Ayuntamiento

El montaje combina las escenas clásicas (el Nacimiento, la anunciación a los pastores, los Reyes Magos y la representación costumbrista de oficios) con guiños a la tradición local. Por ejemplo, se ha incluido la figura de un pastor que cruza el río con un niño a hombros, inspirada en la fiesta de San Cristóbal. Tal como ha señalado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, “la escenografía no solo conecta con la tradición cristiana, sino que pone en valor las fiestas más queridas de nuestra ciudad”.

El conjunto integra piezas de la colección de la Asociación de Belenistas, figuras exclusivas de artesanos reconocidos internacionalmente, y la nueva figura de LaBuñolera, creada expresamente para la edición de 2024. Además, se han colocado dos imágenes de la Virgen de los Desamparados, cuya ubicación el público puede jugar a descubrir entre la cuidada y amplia escenografía. El conjunto se completa con detalles de decorado que evocan la arquitectura de la antigua Grecia o incluso de la cultura nabatea. El presidente de la Asociación de Belenistas de València, Gonzalo Mateu, ha afirmado que “cada año trabajamos para sorprender y emocionar, integrando fidelidad histórica, artesanía y referencias a la cultura popular valenciana”.

El Nacimiento grecolatino de la plaza del Ayuntamiento / Levante-EMV

El Nacimiento grecolatino de la plaza del Ayuntamiento

En la plaza del Ayuntamiento, frente al edificio consistorial, se ha instalado un nacimiento de inspiración grecolatina, con figuras a tamaño natural. Se trata de un conjunto creado por el artista fallero José Puche, autor de las piezas de la Sagrada Familia, y complementado por los artistas Ceballos y Sanabria, responsables de la reciente restauración del conjunto y de la creación del buey, la mula y la estrella de Oriente que completan la escena.

Tal como ha recordado la concejal Mónica Gil, “este belén es un símbolo de la tradición y de la convivencia, un lugar donde vecinos y visitantes pueden reencontrarse con la esencia de nuestras fiestas”. Además, ha señalado que el día 5 de enero, durante la Cabalgata de Reyes, Sus Majestades detendrán su recorrido ante este nacimiento para realizar la tradicional ‘adoración y ofrenda ante el Niño Jesús’.

La alcaldesa ha subrayado que la recuperación de este belén “hace dos años fue un compromiso de este Gobierno, tras 8 años en los que no hubo nacimiento en la plaza del Ayuntamiento”. Catalá ha explicado que se trata de “un compromiso con nuestra identidad y con un sentimiento colectivo que hoy, de la mano de estos artistas geniales, vuelve a latir con fuerza en el corazón de la ciudad”.

El pesebre monumental de la plaza de la Reina

Finalmente, la plaza de la Reina alberga también un Belén monumental a tamaño natural compuesto por figuras donadas por el Gremio de Artistas Falleros, que han sido transformadas por las artistas María Pilar Luna y María José Luna, hijas del maestro Vicente Luna. En conjunto son más de una decena de piezas que recrean la escena del Nacimiento, el Ángel Anunciador y la Adoración de los Reyes y los pastores, configurando una estampa navideña de gran formato. La alcaldesa ha destacado la “sensibilidad, la mirada femenina y la personalidad de las artistas, quienes dan vida a una composición en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad”.

Los tres belenes municipales podrán visitarse con entrada libre y gratuita durante toda la campaña de Navidad. El belén monumental del Salón de Cristal permanecerá abierto hasta el 3 de enero de 2026, mientras que los nacimientos de la plaza del Ayuntamiento y de la plaza de la Reina quedarán expuestos hasta el 6 de enero de 2026.

La alcaldesa ha cerrado el acto, invitando “a todas las valencianas y valencianos, y a todas las personas que nos visitan, a disfrutar de una ciudad que vive la Navidad con luz propia; a recorrer las calles y dejarse sorprender por estos belenes que son auténticas obras de arte y que nos emocionan; porque estas figuras que evocan sencillez y esperanza son la mayor expresión del significado de la Navidad”, ha subrayado.

Catalá ha concluido con “una invitación a detenernos un instante, a mirar con calma y a recuperar la ilusión que quizá dejamos aparcada entre prisas, obligaciones y todo el ruido que nos rodea en el día a día”. “Porque incluso en un mundo que avanza rápido –ha añadido- hay símbolos que permanecen y que nos anclan a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestras creencias, y que nos conectan con millones de personas en todo el mundo”.