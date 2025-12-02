Los comercios de València se convertirán en "proveedores oficiales de los Reyes Magos"

Unos Reyes Magos de visita a la ciudad de València son los protagonistas de la campaña de Navidad de la concejalía de Comercio y Mercados de cara a una época en la que se factura una cantidad importante del año. En esta ocasión, las acciones llevarán incluida una novedad: la condición de "Proveedores Oficiales de los Reyes Magos", de la que dispondrán los establecimientos asociados a los diferentes colectivos de comerciantes, tanto en el centro como en los barrios, así como los Mercados Municipales.

El cartel ha sido realizado por Ramón Pla, "un lujo tenerlo con nosotros" en palabras del concejal Santiago Ballester. Y en la creatividad se suman diferentes guiños a la actividad tanto comercial como de los festejos de Navidad. Aparecen frente a la fachada municipal "y diría que están un sábado a las seis y media, porque hay un castillo sobre la fachada, los que estamos realizando esos días y a esas horas". Una niña les aborda entregándoles cartas. Entre los guiños está a la artesanía y la indumentaria, porque los Reyes lucen tres espolines sacados de modelos reales.

La tradición se señala también por los dulces, en alusión a los gremios de Panaderos y Confiteros y el instrumento musical que lleva Baltasar es en recuerdo de la Valencia Music City que marcó el acto inaugural.

Hay cartas que son referencia a los buzones de los Mercados Municipales, "también para que los niños acompañen a los padres a los mercados y comercios". La campaña estará disponible tanto en los establecimientos como en la publicidad estática municipal.