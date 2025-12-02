Compromís y PSPV no se rinden con la ZBE: "Seguimos dispuestos a dialogar"

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, el concejal Giuseppe Grezzi, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, y la concejala María Pérez, se han reunido hoy con la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de València, María José Broseta —y otros representantes de la FAVV— para abordar el problema de la Zona de Bajas Emisiones en València, una ordenanza que el gobierno no logra desbloquear tras la ruptura con Vox, abismando a la ciudad a perder hasta 150 millones en ayudas y penalizaciones.

Los dos grupos de la oposición han explicado a la FAVV la propuesta que ayer rechazaron PP y Vox en el pleno extraordinario –se propuso votar por separado el punto centrado en etiquetas y plazos, pero Catalá lo rechazó– y han denunciado el “inmovilismo de la alcaldesa”, que además de la merma económica podría “provocar una subida del bonobús del 60% a partir del 1 de enero y un grave problema de salud para los valencianos porque no se trabajará para reducir la contaminación, tal como exige la normativa europea”.

“Creo que nuestra propuesta desde la oposición es muy responsable”, ha asegurado Papi Robles, que ha añadido que la ZBE planteada por Compromís y PSPV “mejora la salud de los valencianos y valencianas y se puede dialogar sobre ella”. “¿Qué nos estamos encontrando? Un muro. Nos encontramos un muro porque Catalá no está dispuesta a negociar absolutamente nada con nadie, porque su única negociación es mantener el poder del Ayuntamiento y el de la Generalitat”, ha denunciado la portavoz de Compromís.

“Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo, siempre hemos apostado por los acuerdos y por eso hablamos con la Federación Vecinal. Seguimos dispuestas a dialogar para llegar a acuerdos, porque ese es el objetivo hacia el que debemos caminar. Desde ayer no hemos sabido ni una sola palabra del Partido Popular, más allá del desprecio y el maltrato”, lamenta Robles.

Exigen la dimisión del edil de Movilidad

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha instado a Catalá a exigir la dimisión inmediata de su concejal de Movilidad después de que haya fracasado en la aprobación de una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. “Ella será la única responsable de que los valencianos pierdan 150 millones y que tengan que pagar un 60% más caro el autobús si no rectifica”.

Sanjuan ha incidido en que la decisión de Catalá de negar el diálogo “incluso a la Federación Vecinal” es una “falta de respeto” y una demostración “de que nunca ha tenido ninguna intención real de negociar”. “Cuando la representación vecinal de la ciudad te pide que te sientes a dialogar, al menos tendría que haber hecho el amago de intentarlo. Y lo que hizo ayer María José Catalá fue convocar el pleno faltándole respeto a las asociaciones de vecinos de esta ciudad y también a los partidos políticos que habíamos puesto una propuesta encima de la mesa”, ha indicado al término de la reunión.

Para Sanjuan, la negativa de Catalá a abrirse a una negociación que salvase la ZBE es “su ambición personal porque no quiere enfadar a su socio de extrema derecha para no cerrarse la posibilidad de algún día aspirar a ser candidata del PP a la Generalitat”. “Y el coste de que María José Catalá no quiera enfadar a Vox es millonario para los valencianos y valencianas. Por eso, está intentando convencer a esta ciudad que su fracaso es culpa de todos. Pues mira, no, es culpa de quien no quiere negociar. Es culpa de quien ha pactado con Vox no aprobar una Zona de Bajas Emisiones y es culpa, sobre todo, de un concejal de Movilidad y de una alcaldesa que no han cumplido con su obligación legal”.

Broseta pide "flexibilidad"

La tercera parte de la reunión de hoy, María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de València, ya había fijado su postura en el pleno de ayer respecto a una cuestión capital para la ciudad y el bolsillo de sus residentes. Broseta ha pedido a los grupos municipales que se sienten a negociar, y al Partido Popular “la flexibilidad necesaria para tratar de acercar posiciones por un bien común como es respirar un aire mejor y, por tanto, cuidar la salud de las personas, sin sucumbir a las ideas negacionistas del cambio climático”. Es decir, pide a Catalá alejarse de Vox y llegar al acuerdo que le están brindando los dos grupos de la oposición –ayer por primera vez se abrieron a votar una ZBE no ligada al corredor verde o la reversión de Colón–.

La Federación vecinal insiste en que la ciudadanía espera mayor responsabilidad, flexibilidad, diálogo y acuerdos. “La urgencia por reducir la concentración de contaminantes emitidos por los vehículos, los beneficios para la salud al reducirse los efectos que ocasionan muertes prematuras, el fomento del transporte público y la movilidad sostenible, la modernización de la ciudad en línea con otras grandes ciudades europeas y el acceso a fondos europeos destinados a proyectos de movilidad sostenible son motivos más que suficientes para llegar a un acuerdo por el bien común”, señaló Broseta en el último pleno, de nuevo infructuoso.