El Banco Asiático elige València como sede europea por su ecosistema tecnológico

No es un banco al uso. Ni por sus carteras de clientes y nichos de mercado, ni por el perfil de sus accionistas. La propiedad del Banco Asiático de Desarrollo está en manos de 68 países y su objeto social, el motivo principal por el que nació, es promover el desarrollo económico de las regiones de Asia y Pacífico, erradicar la pobreza y facilitar ayudas para mejorar el nivel de vida de la población a través de préstamos y asistencia técnica. La sede europea de esta entidad de perfil social es ya oficialmente València. El anuncio realizado en enero de 2024 por la alcaldesa de València, María José Catalá, se ha confirmado y esta entidad internacional se ubicará en La Marina de València. La capital valenciana acogerá la división tecnológica de la entidad. Actualmente hay una oficina abierta en Frankfurt con labores de representación de la entidad cuya sede central está radicada en Filipinas.

Dos años después de iniciarse las gestiones del Ayuntamiento de València con directivos de este banco, que ha sellado finalmente el llamado Host Country Agreement con el Gobierno, preceptivo para la instalación de la sede. Se trata de un acuerdo imprescindible para cualquier organismo internacional que desee establecer su sede en España, dado que en ese convenio se reconoce la fiscalidad especial de estos organismos extranjeros y se fijan las condiciones laborales para el personal que desarrollará la actividad en el país de acogida. Establecido este marco legal a la carta (que precisa de informes de Hacienda, Trabajo y otros ministerios), el Banco Asiático de Desarrollo ya podrá contratar personal y con proveedores locales.

El talento como polo de atracción

A partir de ahora, ya se podrá “generar economía”, tanto en contratos empresariales como en empleo directo e indirecto, según explicaron fuentes municipales. Las mismas fuentes indicaron que la elección de València obedece a varios factores, el principal de todos la existencia de un potente ecosistema tecnológico, de innovación y emprendimiento. Que tiene como máximos exponentes a la Universitat Politècnica, una red de institutos tecnológicos o, en el entorno de la Marina, la incubadora de startups Lanzadera o Insomnia. “En ningún otro sitio existen tantas startups por habitante”, subrayaron las mismas fuentes. “Lo que más les ha llamado la atención es el talento”, apostillaron. La calidad de vida de la ciudad es otra de las fortalezas que han empujado a favor de la elección de València. Desde el Ayuntamiento consideran que la implantación de este banco contribuirá a reforzar a la ciudad como “hub tecnológico de referencia en el sur de Europa”.

Hasta el momento, el Banco Asiático de Desarrollo no ha podido expandir su actividad y ha tenido que operar, desde Insomnia, a través de un acuerdo con el Centro Internacional de Computación de Naciones Unidas (Unicc), una fórmula que constreñía su capacidad de actuar y crecer. Unicc, que se instaló en València en 2022, es la agencia de Naciones Unidas que ejerce de proveedora de tecnologías para el medio centenar de agencias multilaterales que tiene la ONU. El centro valenciano de la Unicc es uno de los cinco estratégicos que tiene Naciones Unidas para servicios de computación a nivel global.

El FMI, en trámites

Al margen de la economía, el banco, cuyos dos principales accionistas son Estados Unidos y Japón con sendas participaciones del 15%, aporta como valor añadido su acción contra el cambio climático o en terrenos como la seguridad alimentaria. Otro organismo que está en puertas de instalarse en la ciudad es el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está pendiente de todos los trámites para rubricar el Host Country Agreement con el Gobierno. En este caso, las gestiones están aún bastante verdes.