Compromís pide acabar con el bono diario de Valenbisi que triunfa entre los turistas

Dos años después de su puesta en marcha el bono de uso 24 horas para utilizar Valenbisi "debería tener los días contados". Así lo considera Compromís tras descubrir —a raíz de la respuesta del gobierno municipal a una de sus preguntas— que la autorización para su comercialización se hizo "a modo de prueba y hasta el 31 de diciembre de 2025”, estableciendo que "una vez finalizado el periodo de prueba a la vista de los resultados obtenidos se determinará la idoneidad de dicho abono".

Los resultados tienen diferentes lecturas. Tal como contó Levante-EMV, el bono diario ha sido un éxito entre los turistas que desembarcan en la ciudad y en en junio de este año el servicio de JC Decaux había alcanzado los18.000 usuarios ocasionales, el doble que en 2024. Sin embargo, según señalan los valencianistas, para los usuarios locales de la bicicleta pública y los pequeños comercios dedicados al alquiler de bicicletas en la ciudad "difícilmente podrían haber sido más negativos".

"El título válido para 24 horas que Valenbisi comercializa desde noviembre de 2023 con el visto bueno de PP y Vox no ha generado un solo impacto positivo para la ciudad. Los primeros damnificados han sido los usuarios habituales de Valenbisi, ya que que, al no haber exigido el gobierno de Catalá que la implementación del nuevo título para turistas se acompañara con el incremento de estaciones y bicicletas, el incremento de usuarios ha supuesto que los usuarios de la ciudad tengan ahora más competencia para poder acceder al mismo número de bicis, lo que ha deteriorado gravemente el servicio", afirma Grezzi.

"La relación" entre el PP y la corporación JCDecaux (propietarios y gestores de Valenbisi) "siempre ha sido la misma" apunta el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi: "El PP les da concesiones no establecidas en el contrato original que generan a la empresa grandes beneficios y a cambio no exige ni obtiene nada de la empresa para la ciudad. ¿Para el partido? A saber, pero para Valencia, ni una sola bici o estación de más en los casi nueve años que ellos han supervisado la gestión".

También contra el pequeño comercio

Pero los usuarios valencianos no son los únicos perjudicados del "piloto", según Compromís. Porque el abono diario, no incluido ni previsto en la concesión inicial a 20 años firmada por el PP con JCDecaux en 2009, ha entrado en competencia directa con las decenas de tiendas de alquiler de bicicletas de la ciudad que, según sus estimaciones, desde su entrada en vigor han sufrido unas pérdidas de entre el 20 y el 30% de su facturación, "cifras que abocan a la posible desaparición de todo el sector y de los centenares de empleos que mantiene en la ciudad".

"Las consecuencias de instaurar este título eran previsibles. Un beneficio inmediato para JCDecaux y pérdidas para el tejido empresarial vinculado a la bici de la ciudad. Una red de pequeñas empresas nacidas al calor del auge de la bici en València y existente precisamente porque el contrato inicial de Valenbisi no incluía este título diario y el gobierno de Compromís veló para que siguiera siendo así”, comenta Giuseppe Grezzi. "En las ciudades en las que JCDecaux opera o ha operado el servicio de bicicletas municipales ofreciendo este título (Lyon, Toulouse, París, etc.), no existen empresas de alquiler de bicis a corto plazo, tienes el argumento fundamental para impedir ese monopolio”, añade el concejal valencianista.

Así, tras averiguar que el gobierno municipal puede no prorrogar la concesión del piloto este 31 de diciembre, la formación valencianista instará al bipartito conservador a confirmar el fin del bono diario en la próxima comisión plenaria.