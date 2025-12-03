Una guía trata de visibilizar restaurantes del sur para evitar su cierre tras la dana

Entre que "el 25 por ciento del turismo que viene a València lo hace con interés gastronómico", "el 15 por ciento de los establecimientos no han reabierto después de la dana", "quedan 4.800 millones en ayudas por resolver en el Consorcio" y "2026 va a ser crucial para saber si se remonta o si hay que cerrar", la hostelería de los Pobles del Sud está en una encrucijada más que importante. Estas afirmaciones fueron pronunciadas durante la presentación de la campaña

"Gastronomía de Barrios - Pobles del Sud", que ha promovido el Ayuntamiento junto a la Federación Empresarial de Hostelería y el crítico gastronómico Pedro Mocholí.

Se trata, en esencia, de una guía para visibilizar al sector hostelero de las pedanías afectadas por la dana. Y afectadas tanto por los daños materiales como por el propio retroceso en la actividad, contagiada la creencia popular de que la totalidad de poblaciones -incluso el propio centro de la ciudad- estaban bajo el agua tras la noche del 29 de octubre.

La guía es aún bastante incompleta: apenas hay 22 establecimientos con sus correspondientes links, en los que se incluye la oferta gastronómica, accesibilidad y ratio de precios. Poco aún para un territorio que incluye, debe incluir, bares, cafeterías y restaurantes de Castellar-l’Oliveral, La Torre, El Forn d’Alcedo, El Saler, Pinedo, El Palmar y El Perellonet.

Además, la plataforma incorpora recetas típicas de la zona, como la paella valenciana o el all i pebre, así como contenidos sobre el patrimonio gastronómico local, apelando a esa anterior idea de "València Despensa del Mediterraneo", en el sentido de que los productos que se consumen allí son, fundamentalmente, kilómetro cero.

Envases para "sobras" homologados

La campaña también pretende impulsar buenas prácticas ambientales en el sector hostelero, en forma de aprovechamiento de los sobrantes. De esta manera, los establecimientos ya han recibido un modelo estandar y homologado de envases reutilizables -de más de un uso- para llevarse la comida sobrante.