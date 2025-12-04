Acompañar al cliente es clave: la visión de Cabrera & Bolufer sobre el presente del mercado en Catarroja

Catarroja consolida su atractivo inmobiliario en un mercado activo y con creciente demanda

El mercado inmobiliario en Catarroja atraviesa un momento especialmente dinámico. Así lo confirma José Luis Cabrera, responsable de Inmobiliaria Cabrera Bolufer, quien describe un entorno marcado por el movimiento constante tanto de familias que buscan una vivienda como de inversores que han puesto el foco en L’Horta Sud.

“El mercado inmobiliario en Catarroja y L’Horta Sud en general está muy activo. La localidad se ha consolidado como una opción atractiva del área metropolitana de Valencia por su buena conexión, servicios y calidad de vida”, explica. Cabrera destaca además que la cercanía con la capital y el ambiente tranquilo del municipio han impulsado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Una de las claves diferenciales, asegura, es la labor de su agencia: “Nos caracterizamos por nuestra rapidez y nuestra atención personalizada, y eso marca la diferencia”.

Los pisos con terraza y buena luz, los favoritos del comprador actual

En un mercado marcado por las nuevas prioridades habitacionales, la tipología más demandada está clara: pisos con balcón o terraza, buena iluminación natural y espacio habilitable para teletrabajo. “Las familias jóvenes y parejas buscan comodidad cerca de Valencia sin renunciar a calidad de vida”, señala José Luis.

La escasez de oferta ha impulsado a la inmobiliaria a crear algo poco habitual: una cartera de compradores potenciales. A ellos se les ofrece la vivienda incluso antes de publicarla en portales inmobiliarios. “De esta manera premiamos la fidelidad de nuestros clientes en un momento en que la oferta es muy limitada”.

Mientras, las viviendas que necesitan reforma han ganado protagonismo entre los inversores, especializados en rehabilitación para alquiler o reventa. “Nos hemos especializado en buscar este tipo de oportunidades para nuestros clientes inversores”.

Demanda al alza, oferta insuficiente: un equilibrio cada vez más tenso

La falta de vivienda disponible es, en palabras de Cabrera, uno de los grandes retos del mercado actual. “La demanda está muy por encima de la oferta, y eso explica la nueva subida de precios”. A esto se suma un fenómeno recurrente: inmuebles con precios muy por encima de su valor real, generalmente debido al desconocimiento del mercado por parte de vendedores particulares.

“Por eso es clave contar con un buen profesional”, insiste. Desde la agencia acompañan a los propietarios en cada paso del proceso, desde la valoración inicial hasta la firma en notaría. “Muchos clientes acaban siendo amigos; nuestras reseñas de Google son un buen ejemplo de ello”, afirma.

¿Es buen momento para vender? Sí, pero con cabeza

A la pregunta más frecuente entre sus clientes —si ahora es un buen momento para vender— Cabrera responde con claridad: sí, lo es, aunque siempre con una estrategia adecuada.

Una de las diferencias respecto a otras inmobiliarias, subraya, es que Cabrera Bolufer analiza también el impacto fiscal de cada operación. “No solo informamos de las ganancias de la venta, sino también de todos los gastos asociados tanto para el comprador como para el vendedor. Nuestro objetivo es que siempre vayan de nuestra mano”.

La financiación y la falta de oferta, los retos del momento

Además de la escasez de vivienda disponible, la financiación sigue siendo un obstáculo para muchos compradores. Sin embargo, la agencia trabaja directamente con asesores hipotecarios especialistas que realizan estudios personalizados para conseguir las mejores condiciones.

“El acompañamiento constante es fundamental”, insiste Cabrera. “Muchos clientes necesitarán soluciones creativas y seguras durante todo el proceso, tanto en compra como en venta, y nuestra experiencia permite alcanzarlas”.

Oportunidades: obra nueva en Castellón y nuevas promociones en camino

La agencia no solo gestiona vivienda de segunda mano. Actualmente, Cabrera Bolufer comercializa varias promociones de obra nueva en Castellón de la Plana y Castellón Playa, con nuevas promociones en Valencia capital —y su entorno— a punto de anunciarse.

“Realmente valen la pena, tanto por precio como por calidades”, adelanta. Las promociones en primera línea de playa están generando un interés notable entre compradores nacionales e internacionales.

Recomendaciones para compradores, vendedores y arrendadores

Para quienes estén considerando dar un paso en el mercado inmobiliario de Catarroja o L'Horta Sud, José Luis Cabrera lanza un mensaje claro:

“Lo principal es contar con un asesor local que conozca bien el mercado”.

Muchos vendedores fijan precios sin criterio real, tanto por exceso como por defecto, y muchos compradores carecen de un asesoramiento adecuado sobre ventajas, desventajas o gastos asociados. De ahí la importancia de acudir a especialistas.

“Estamos encantados de atender a cualquier persona que necesite orientación”.