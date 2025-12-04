Un centro con casi la mitad de alumnado vulnerable se planta por la falta de educadores

El CEIP Lluís Guarner de Valencia, un centro con un 46 % de alumnado vulnerable (y decenas con necesidades especiales) se encuentra en una situación crítica debido a la falta de educadores y maestros, lo que, según los padres y el profesorado, impide garantizar una educación "digna, de calidad y segura" para sus 400 alumnos.

La problemática se centra en la grave carencia de recursos humanos para atender al alumnado, especialmente a aquellos con necesidades educativas especiales. El centro, que cuenta con una alta proporción de estudiantes con esta condición ha estado operando con un déficit significativo de personal desde el inicio del curso. De los 4 educadores necesarios, tan solo ha tenido dos durante todo el curso, además de la carencia de dos maestros, una de ellas de Pedagogía Terapéutica (PT), una especialista crucial que debe atender a los alumnos del aula de compensación.

La situación es particularmente grave en el caso de los educadores. El centro cuenta con una dotación de cuatro educadores, pero durante 32 de los 62 días lectivos transcurridos desde el 8 de septiembre, les ha faltado uno de ellos, lo que significa que el centro ha estado operando con solo la mitad de su plantilla de educadores durante un tiempo considerable.

El Impacto en el alumnado vulnerable

El centro cuenta con aproximadamente 400 alumnos/as, y unos 34 niños tienen necesidades de apoyo educativo por algún tipo de discapacidad. Adicionalmente, se estima que alrededor del 46% del alumnado es vulnerable.

La carencia de personal afecta gravemente a todos los estudiantes, pero de manera crucial a los niños con necesidades especiales, quienes requieren acompañamiento constante para tareas como el desplazamiento, apoyo en la modificación de conducta, y asistencia en tareas básicas como el control de esfínteres.La falta de educadores y maestros se traduce en una atención inadecuada para estos alumnos, lo que está afectando su aprendizaje y su seguridad física, según denuncian los padres y madres del Ampa.

Agresiones en las aulas

La situación ha degenerado en un ambiente caótico en las aulas y está imposibilitando el desarrollo normal de las clases. Las consecuencias más graves incluyen agresiones entre alumnado y agresiones al profesorado. En ocasiones, estas agresiones son "una forma de comunicación para los alumnos que carecen de otra manera de expresarse", explican fuentes docentes.

La falta de personal ha provocado que no se pueda seguir el programa pedagógico del centro, y ha disparado la impotencia entre el profesorado, que ve cómo no puede atender correctamente a todo su alumnado y que la calidad educativa se resiente.

El centro ha intentado continuar con su labor pero el profesorado se ha visto abocado a dedicar más tiempo a los alumnos con más dificultades. Sin embargo, la ausencia de personal de apoyo hace que estos esfuerzos sean insuficientes.

Exigencias a la administración

Los padres del CEIP Lluís Guarner han lanzado un manifiesto exigiendo una acción urgente por parte de la Conselleria. Sus demandas se centran en tres puntos clave: El primero es la reposición inmediata de los educadores/as y maestros/as que faltan.

Por otro lado, solicitan el cumplimiento estricto del Decreto de Inclusión, el cual establece una distribución equitativa del alumnado vulnerable en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Los padres señalan que este principio no se está cumpliendo, y la falta de recursos está poniendo en riesgo el modelo inclusivo que defienden.

Piden una dotación suficiente de recursos humanos y materiales que permita atender a todo el alumnado con dignidad y calidad: "sin recursos no hay inclusión real". La falta de medios está convirtiendo un derecho fundamental en una "utopía" para sus hijos.

La apuesta por las aulas UECO

La apuesta de la Conselleria de Educación por la inclusión en centros ordinarios se enfrenta, desde hace tiempo, a una realidad adversa. Docenes y familias denuncian que el modelo se ha convertido en una "mentira" y una "quimera".

Pese a que las aulas UECO buscan integrar a niños con discapacidades o TEA, la falta de respuesta de la administración a las continuas peticiones de refuerzo ha provocado que la ratio se dispare muy por encima de los límites legales (entre 5 y 8 alumnos), llegando hasta los diez estudiantes con un equipo docente insuficiente. El Ceip Lluis Guarner de València no es una excepción.

Este déficit de recursos humanos está generando una situación de abandono que desborda a las profesionales. La saturación no solo impide la integración real de estos alumnos en sus aulas de referencia, sino que también sobrecarga a las madres, quienes deben asumir el rol de maestras en casa para compensar las carencias del sistema.

La frustración entre la comunidad educativa es inmensa: se critica que la administración "se llena la boca con la palabra inclusión" y con la apertura de nuevas aulas, pero sin dotarlas del personal (maestros, enfermeros, educadores) ni del material actualizado (libros, recursos de calma) que necesitan. La Inspección Educativa conoce la situación y traslada las demandas, pero Conselleria responde con silencio, manteniendo a profesoras y aulas saturadas y dejando a los niños con necesidades especiales "fuera del sistema" de una educación de calidad que legalmente les corresponde.