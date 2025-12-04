El Circo con animales de València recibe autorización para iniciar el viernes sus funciones

El Circ de Nadal ha recibido la autorización técnica para poder abrir sus puertas y ser, después de varios años, el único espacio con animales en algunas de sus atracciones. De esta manera, la empresa tendrá que aportar unas últimas prescripciones técnicas -calificadas como "menores"- y superar la inspección de seguridad de Policía y Bomberos para que, en la tarde del viernes, poder ya celebrar su primera función -que está anunciada con todo el papel vendido-, una semana más tarde de lo que tenía previsto inicialmente.

Si todo se desarrolla con cierta normalidad -porque los últimos requisitos son los propios de esta actividad-, habrá terminado una polémica entre la empresa y el Ayuntamiento que ha durado varios meses, desde que se solicitó por primera vez la ocupación de un solar para levantar el circo. Tras no pocas vicisitudes -incluyendo ese primer permiso, que era para una campa en la que no podía instalarse-, el Ayuntamiento da la autorización de acuerdo con los criterios técnicos.

La presencia de animales ha sido restringida, al no autorizarse cocodrilos y serpientes y se autoriza después de diferentes vicisitudes, al no estar cumplimentados todos los requisitos a lo largo del proceso. Pero es precisamente ésta, la presencia de animales, la causante de un constante cruce de críticas por parte de la oposición municipal, que ha condenado su presencia, apelando al acuerdo municipal del anterior equipo de gobierno, que señalaba la ciudad como libre de circos con animales. Fuentes del Ayuntamiento han asegurado nuevamente que la autorización de estos animales se ampara en la normativa autonómica, de rango superior al acuerdo de la Junta de Gobierno de 2015 que permite animales que se puedan denominar domésticos en su ámbito natural.

Protesta de la asociación profesional de Circo

La Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana ha convocado a una concentración el próximo sábado en los aledaños del circo para mostrar su "completo desacuerdo con la existencia de circos con animales. En palabras de profesionales expertas en pedagogía y psicología infantil, exponer a niños y niñas a espectáculos de circo con animales puede transmitir mensajes problemáticos sobre la relación entre humanos y otras especies. Al presentarlos como objetos de entretenimiento, se normaliza la explotación, se invisibiliza el sufrimiento que suele acompañar su entrenamiento y se debilita la capacidad de desarrollar empatía genuina hacia ellos".