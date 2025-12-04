Más árboles, pavimento de granito y aceras despejadas: así será la nueva calle Colón

El gobierno municipal avanza en su plan Valentia, el proyecto para homogeneizar el centro de la ciudad con un catálogo de mobiliario pactado con el comité de técnicos que asesora al ayuntamiento. La alcaldesa María José Catalá ha presentado en rueda de prensa la nueva organización de la calle Colón, donde se apostará por despejar las aceras y embellecer el pavimento.

En concreto, según se ha explicado, el ayuntamiento eliminará los aparcamientos de motos con 134 plazas y bajará la estación de Valenbisi a la calzada, como también las horquillas aparcabicis. A cambio se aumentará la dotación de bancos en un 40% y se ampliará la dotación de árboles con nuevos alcorques que dotarán de mayor sombra a una de las principales arterias de la ciudad.

El servicio de Urbanismo también renovará el pavimento, que pasará a ser de granito en coherencia con varias calles transversales, sustituyendo de este modo el suelo actual, muy degradado. Y la actuación bajará también a la calzada con un nuevo suelo fonoabsorbente que eliminará el ruido y reducirá las emisiones.

Se ejecutarán en 5 meses

La obra comenzará después de Fallas y se ejecutará en cinco meses, con un coste de 2,5 millones. La renovación de la calle Colón, que lleva 30 años sin una gran intervención, obligará a cortar el tráfico en tramos. El gobierno ha descartado reordenar la planta viara (se mantiene el carril único de taxi bus) y tampoco se ampliarán las aceras. Si valora, en cambio, peatonalizar Jorge Juan en un futuro.