Las obras de València estrangulan a la EMT: "Esto es una gincana"

"Esto es una gincana". El lamento de un conductor de la EMT en la rotonda de Giorgeta con Tres Forques evidencia el sentimiento con el que trabaja buena parte de la plantilla de la empresa municipal. Los conductores se han acostumbrado a sortear zanjas, vallas y barreras viales del más de centenar de obras que se mantienen activas en València.

Lo decía este fin de semana el presidente del Comité de Empresa en un reportaje de Levante-EMV. Los retrasos acumulados por las diferentes rutas de la EMT están relacionados con el déficit de vehículos, los problemas mecánicos de los vehículos (un día normal se quedan más de 15 convoyes en el taller sin poder salir) o el absentismo laboral, pero también pueden explicarse por la coincidencia de trabajos en las calzadas del Cap i Casal. "Hay un embudo", resumía.

El principal escollo es Pérez Galdós-Giorgeta, probablemente la mayor intervención urbana en la ciudad en más de 20 años. Esta intervención para renaturalizar una de las principales arterias de València obliga a desviar unos 56.000 coches diarios saturando el tráfico en puntos como Campanar, Pío XII, Fernando el Católico o el Puente 9 d’Octubre, siempre al borde del atasco. Estas obras no solo impactan en líneas con parada en estas avenidas –67, 71, C3–, sino que también afectan a la puntualidad de las rutas que atraviesan el oeste o el sur de la ciudad. Toca armarse de paciencia; es una incomodidad temporal. Los trabajos deberían concluir en agosto de 2026.

Tránsito de buses junto a las obras de Pérez Galdós / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Con Pérez Galdós, la otra gran obra que se está acometiendo en València es el canal de acceso ferroviario, con mínima afectación al tráfico rodado. Mientras tanto, los chóferes van encontrando obstáculos inesperados en otros puntos, que se suman a la acostumbrada invasión de carril por parte de los vehículos privados. Muchas zanjas son de canalizaciones pero también se está ampliando la red ciclista. Por ejemplo, a la construcción del carril bici de Tres Forques le seguirá el carril bici de la calle Campos Crespo mientras se ejecuta el proyecto de carril bici en San Vicente Mártir, 1.600 metros que conectarán los barrios de Sant Marcel·lí, La Creu Coberta, La Raïosa y Arrancapins.

“Las colas llegan hasta la Gran Vía. Hay muchos compañeros estresados. Las horas puntas son bestiales y encima los coches hacen lo quieren sin que la policía les multe. Además de las obras nos encontramos muchos coches aparcados, invadiendo el carril bus”, lamenta un conductor de la EMT. “Los conductores están asfixiados en algunos momentos del día. La afectación de las obras es tremenda”, dice otro trabajador de la empresa municipal.

"Un cuello de botella constante"

"Es un cuello de botella constante. El gran problema es Pérez Galdós, pero te encuentras obritas por toda la ciudad", añade un tercer chófer consultado por este diario. Y añade: "La ciudad es un caos. Deberían priorizar el transporte público y limitar el acceso al coche privado. En la plantilla tenemos un absentismo de un 14% y está relacionado con la ansiedad. Los conductores tenemos estipulado un 15% de descanso por línea, pero la empresa lo utiliza para regular: como la frecuencia es imposible cumplirla, nos quitan el tiempo de descanso para ponerte en hora", denuncia. El estrés de los trabajadores guarda relación con la tensión a la que está sometido el servicio, cada vez más demandado. En el primer semestre del año la EMT registró más de 61 millones de usuarios, marcando un nuevo hito histórico.

Conscientes del problema, el ayuntamiento trata de atajar la situación desde diferentes frentes a corto y largo plazo. Por un lado, ha lanzado un "plan de choque" señalizando carriles EMT-Taxi exclusivos en algunas de las vías más congestionadas por donde circulan también líneas que tienen mayor afluencia de pasajeros. Estos liberarán el paso de los buses en zonas como las citadas Pío XII o el puente Nou d’Octubre. Por otro lado, el consistorio acaba de inyectar 18 millones a la EMT destinados a incrementar frecuencias con la compra de más autobuses y a ampliar las conexiones entre los barrios.

Falta de frecuencia

La falta de frecuencia conduce al hacinamiento, especialmente en las líneas circulares y aquellas que discurren hasta la fachada litoral, muy utilizadas por los turistas. Los vecinos de la Malvarrosa reclaman mejorar las líneas 31 y 32 –"si te llaman no puedes coger el móvil de lo apretado que vas", dice un portavoz vecinal– y trazar sinergias con la línea 81, que circula hasta el centro de la ciudad. “Necesitamos una apuesta decidida por el transporte público y la política de movilidad sostenible. El Plan Director de la EMT indica que quiere llegar a más gente, pero dejar caer la Zona de Bajas Emisiones implica tener que pagar un 60% más por el bonobús. Es incoherente", valoran.

Cola para esperar al bus de la EMT en València / Levante-EMV

Todo ello, la asfixia de conductores y pasajeros ocurre a la puertas de uno de los puentes con más afluencia en València –Maratón mediante–, que actuará como antesala de las cenas de empresas y las fiestas de Navidad. El mes de diciembre será un gran test de esfuerzo para la EMT y el ayuntamiento ha preparado un plan de movilidad que incluirá modificaciones en 16 líneas de autobús para proteger la seguridad de los viandantes.