La avenida Corts Valencianes será asfaltada para reducir los ruidos

La avenida de Corts Valencianes será sometida a un proceso de reasfaltado masivo, después de que, con el paso del tiempo, el transito de una de las vías que más carga soporta haya ido degradando su superficie. La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de las obras a la firma Becsa por algo mas de medio millón de euros y una duración de dos meses.

Las obras incluirán el tramo comprendido entre las calles Camp de Túria y General Avilés, entre los distritos de Benicalap y Campanar. El objetivo de esta actuación municipal es reforzar el firme de la calzada mediante la renovación de la capa de rodadura en el tramo comprendido entre la calle Camp de Túria y la avenida del General Avilés, ya que presenta un alto grado de desgaste superficial. La reposición del suelo incluye la extensión de una capa de cuatro centímetros de espesor de microaglomerado fonoabsorbente, similar al empleado en las obras de Pérez Galdós y Giorgeta y que tiende a reducir la contaminacion acústica. En este caso, ha sido el propio personal técnico del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura el encargado de redactar el proyecto de obras.

Las labores de reasfaltado tienen pendiente otra obra importante a corto plazo como es la de la Gran Vía Marqués del Turia, que lleva 35 años sin reacondicionarse

El ámbito de las obras incluye:

• Calzada del tronco principal de la avenida de Corts Valencianes, en el tramo entre las calles Camp de Túria y La Safor y en el comprendido entre La Safor y General Avilés, únicamente hasta el inicio del túnel que salva en subterráneo la avenida.

• Calzada de la rotonda situada en el cruce entre la avenida de Corts Valencianes y la calle La Safor, en el entorno de la rotonda de la Dama Ibérica de Manolo Valdés.

• Ramal de incorporación a la avenida de Corts Valencianes desde las avenidas del General Avilés y Pío XII. Dado que ya se han realizado actuaciones previas de refuerzo del firme en dicho ramal, la actuación prevista será parcial, incluyendo únicamente la superficie no ejecutada previamente.

• Ramal de salida de la avenida de Corts Valencianes hacia General Avilés y Pius XII. Del mismo modo, dado que ya se han realizado actuaciones previas de refuerzo del firme, la actuación afectará a la superficie no ejecutada previamente.

El proyecto de obras contempla igualmente la reposición de la señalización horizontal preexistente mediante el empleo de pintura acrílica. En el caso de los pasos de peatones, la pintura será antideslizante, según las normativas de accesibilidad vigentes.