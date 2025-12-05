El Circ de Nadal abrirá finalmente el día 12 y el ayuntamiento dice que "no le gusta" el uso de animales pero que "hay que cumplir la ley autonómica"

El Circ de Nadal, también conocido como "el Circo con Animales" sigue siendo motivo para que los grupos municipales solventes sus diferencias.

De momento, el equipo de gobierno ha anunciado que la autorización es firme apelando a criterios técnicos en la tramitación de los permisos y, sobre todo, la inclusión de animales en los números. El edil Juan Carlos Caballero aseguraba este viernes, en ese sentido, que "la ley autonómica informa que lo tienen ya conforme a ley" y, apelando a normas de rango superior, hay que dar el visto bueno.

No quiere decir esto que los responsables del circo estén felices: acusan al consistorio de retrasar la expedición de la parte de sus permisos, por lo que ellos, a su vez, no han podido tramitar el OCA para Espectáculos Públicos; es decir, la autorización a través de una entidad privada que agiliza los trámites. Esto quiere decir que el circo no abrirá este fin de semana, tal como estaba previsto, sino el día 12.

Por este nuevo aplazamiento, los responsables del circo han anunciado una demanda contra el Ayuntamiento, reclamándoles una indemnización por el "lucro cesante", cifrada en 100.000 euros.

Mientras esto sucede, la oposición municipal clama contra la autorización. Ni siquiera les sirve que Juan Carlos Caballero haya asegurado, como responsable del área de Bienestar Animal, que "no me gusta que haya animales en los circos. Pero no podemos ir en contra de una ley autonómica. Ya aseguro que vamos a estar muy encima, muy pendientes, de que se respeten todas las condiciones para el bienestar de los animales. Se han personado técnicos y veterinarios, pero aún no estaban allí los animales".

Pero estos argumentos no convencen a la oposición. Así, la concejala de Compromís Gloria Tello interpreta que "la ley autonómica no obliga a las ciudades a acoger circos con animales, sino que simplemente los permite, quedando la posibilidad de licitarlos o no a la voluntad y normativa de cada municipio". Y en ese sentido, el Ayuntamiento tiene un acuerdo de 2015 en contra de esta modalidad artística. En definitiva, "conceder la licencia de actividad contraviniendo el acuerdo podría ser un acto administrativo nulo, y Compromís tomaremos todas las medidas necesarias para que el gobierno municipal cumpla la ley”.

Medidas que ya ha puesto en marcha el PSOE en la persona de su portavoz Borja Sanjuán, quien ha presentado ya un primer recurso contra la resolución, solicitando medidas cautelares para impedir su celebración "porque contradice la Ley Estatal de Bienestar Animal".