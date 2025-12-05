La Comisión Europea concede a València la Mención Honorífica por emergencias inclusivas

La Comisión Europea junto con el Foro Europeo de la Discapacidad ha concedido a València la Mención Honorífica de la Comisión Europea por emergencias inclusivas, poniendo como ejemplo de inclusión a nivel europeo el trabajo realizado por la ciudad en la dana del pasado mes de octubre de 2024 en las pedanías de La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar- Oliveral. Asimismo se le ha concedido el segundo premio de ciudad accesible europea, “por lo que València es la única ciudad europea de en recibir dos galardones de accesibilidad e inclusión de toda la historia de los galardones”, ha destacado el director Generali de la Discapacidad, Javier Copoví.

El acto se ha celebrado este mismo viernes en Bruselas con motivo del Día Europeo de las Personas con Discapacidad y al mismo ha asistido el director general de la Discapacidad del Ayuntamiento de València.

Javier Copoví, ha afirmado que “Bruselas reconoce el esfuerzo y trabajo de la ciudad con este doble reconocimiento, tanto en accesibilidad como en emergencias, destacando a la ciudad y sus vecinos durante la dana con las personas con discapacidad afectadas en nuestras pedanías donde tuvieron una especial atención por parte del Ayuntamiento que activó todos los mecanismos para su atención” añadiendo “esta distinción nos impulsa a seguir con nuestras políticas de accesibilidad en las que las personas son el centro de nuestra actuación y la formación en Emergencias”.

Tras recibir el galardón, el director general de Discapacidad ha recordado que “València ha preparado un plan específico frente a las Emergencias en el que tiene en cuenta a las personas con discapacidad, para lo que se ha adaptado todas las señaléticas de emergencia y preemergencias en los distintos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, para que todas, absolutamente todas, las personas tengan acceso a este tipo de alertas”.

El Ayuntamiento de València presentó la candidatura respaldada por unanimidad del pleno así como por entidades de la ciudad, el Consell municipal de personas con discapacidad. La candidatura fue elaborada con la participación de, CERMI C.V., FESORD C.V, HELIX, PLENA INCLUSIÓN C.V., COCEMFE, el grupo social ONCE, la Fundación Visit Valencia, Valencia Innovatión Capital, la Delegación de Innovación, la Dirección General de Proyectos y la Dirección General de Discapacidad del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha desarrollado en los últimos dos años más de 120 proyectos y programas de accesibilidad e inclusión, y se ha incluido la accesibilidad en el centro de todas nuestras políticas públicas; lo que sitúa a la ciudad como referencia europea en la accesibilidad urbana que merece este reconocimiento.

Valencia ha sido elegida entre las 51 ciudades de más de 50.000 habitantes que se presentaron. El galardón de ciudad accesible ha sido concedido a Zaragoza y en tercera posición ha distinguido a la ciudad francesa de Rennes.