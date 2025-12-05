Las ‘covetes de Sant Joan’ reabrirán las próximas navidades, cincuenta años después

Diecinueve minicomercios de ocho metros cuadrados situados por debajo del nivel de la calle, en el subsuelo. Dicho así suena muy poco atractivo. Pero hay unas cuantas salvedades que convierten a estos locales en auténticas joyas. Están situados enfrente de la Llotja de la Seda, considerada Patrimonio de la Humanidad, en el ábside de la fachada barroca de la Iglesia de los Santos Juanes y al lado del Mercado Central. En el corazón de la ciudad. Son las “covetes de Sant Joan” y están en fase de rehabilitación tras un “proceso complejo” para poner de acuerdo a propietarios (agrupados en la asociación Recuperem les covetes) y ayuntamiento y acometer todos los trámites propios de un complejo situado en Ciutat Vella. Lo ha destacado la alcaldesa de València, María José Català, que ha visitado las obras y ha anunciado que estarán totalmente acabadas para las navidades-Reyes de 2026. “Será un buen regalo de Reyes”, apunta la alcaldesa. Eso espera.

Català, con la comitiva que ha visitado las obras. / Francesc Arabí

Cubiertas y fachada, seis meses

La primera fase de las obras durarán seis meses y consisten en rehabilitar las cubiertas, afectadas por las filtraciones de agua por mal estado del pavimento a pie de fachada. Lo ha contado el arquitecto del proyecto, Carlos Campos, quien ha comentado que ahora mismo se está limpiando las fachadas de las 'covetes' y restaurando cornisas y demás elementos para recuperar su aspecto original. Luego se acometerá la rehabilitación interior de estos locales construidos en el siglo XVIII y que constituyeron los únicos comercios estables de la Plaça del Mercat. Se dedicaron a la venta de artesanía, pasamanería, productos tradicionales...Según han explicado a este diario varios propietarios presentes, los últimos establecimientos cerraron al público a principios de los años ochenta.

Catalá ha destacado que las ‘covetes’ eran la asignatura pendiente en este “entorno privilegiado”. Esta actuación permite “recuperar identidad” y es un proyecto que alimenta la condición de “capital cultural”, ha apostillado.

Un operario trabaja en la escalera que da acceso a la iglesia. / Francesc Arabí

Expropiaciones

El ayuntamiento ha tenido que expropiar tres de esos habitáculos, cuyos dueños no fueron localizados. La alcaldesa anunció que uno de ellos se convertirá en centro de interpretación del proceso de restauración de ese complejo. El consistorio invertirá más de 200.000 euros en la rehabilitación de sus tres locales. Cada uno de los propietarios particulares invertirá entre 18.000 y 20.000 euros, según explicó Francisco Zanón, tenedor de cuatro locales.

El proceso de rehabilitación de les covetes arrancó, de hecho, en 2019 cuando se constituyó ‘Recuperem les Covetes’, ha recordado la secretaria de esta asociación de propietarios, Elisa Talens. Contaron con el aliento del entonces alcalde, Joan Ribó. A partir de ahí hubo que poner de acuerdo, en primer lugar, a copropietarios herederos de algunos de los locales. Que eran de una persona y en la actualidad lo comparten un puñado de descendientes que son primos segundos. O terceros.

¿Y a qué dedicarán estos minicomercios en lugar privilegiado? Necesariamente ha de ser una actividad compatible con los usos establecidos para la zona, que tienen que ver con garantizar la idiosincrasia de estos singulares locales. No tiene cabida, por ejemplo, montar un bar. Tampoco cabe. Elisa Talens lo tiene ya decidido. Dedicará sus dos ‘covetes’ a comercio de artesanía y diseño gráfico, su profesión.