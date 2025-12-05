Licitan las obras para acabar con las filtraciones en l'Almoina

La Junta de Gobierno Local ha aprobado convocar la adjudicación, por un importe de 1.858.921,58 euros, del contrato de obras de reparación de las filtraciones de la cubierta y la adecuación de la instalación de climatización del Centre Arqueològic de l’Almoina. De este modo, se repararán las filtraciones de agua generadas por el estanque y que afectan a en la sala expositiva bajo rasante además de actuar en dos niveles. El primero afecta a elementos concretos del edificio y el segundo corresponde a actuaciones en la urbanización del entorno. Así, se procederá a impermeabilizar las arquetas, se mejorará la estanqueidad de la superficie mediante ajustes de los cierres perimetrales, se sanearán y sustituirán soportes, las bandejas afectadas y los revestimientos.

También se contempla la impermeabilización en toda la superficie de la plaza con la retirada del peldañeado de los tramos sur y oeste, saneado y posterior reposición. Para la lámina de agua del estanque se desmontarán los elementos de impulsión y desagüe para la limpieza y reparación, se sanearán y se repondrán las juntas de unión de las piezas de vidrio.

Para el segundo nivel, se intervendrá sobre la red de saneamiento perimetral con la sustitución de los actuales colectores, la recomposición de la red de imbornales y las conexiones y se procederá al desmontaje del pavimento de la plaza para la posterior reposición.

Respecto a la instalación de climatización, se prevé la reforma con control de temperatura, humedad y ventilación y con recuperación de calor además de mantener la red de conductos y los elementos de difusión. El objetivo fundamental es proyectar y ejecutar una instalación fiable, de elevado rendimiento energético y que cumpla con la legislación vigente.

Asimismo, se adecuarán los cuadros eléctricos para albergar el nuevo paramento y se substituirá el cableado asociado a los nuevos equipos, se instalarán equipos de audiovisuales, se sustituirá el alumbrado exterior y de relieve por lámparas led, así como la bomba de recirculación de la fuente.