Susto en un aparcamiento subterráneo de València: Pierde el control del coche y se empotra contra uno de los pilares

Susto en uno de los aparcamientos subterráneos de València. El conductor de un vehículo ha perdido el control y ha acabado empotrándose contra uno de los pilares del subterráneo. Pese a que el golpe ha sido lo suficientemente fuerte como para deformar todo la parte delantera del coche, el conductor no ha sufrido daños y ha podido, según los testigos, salir del vehículo por su propio pie.

El accidente se ha producido en uno de los aparcamientos subterráneos más concurridos de la avenida de Francia, justo debajo de un importante centro comercial. Todavía se desconocen las causas de la colisión pero todo apunta a que un descuido puede estar detrás de los sucedido. Al no existir más vehículos implicados, y tal como apuntan algunos testigos de los sucedido, el coche parece que chocó contra el pilar sin que mediara otro vehículo.

Imagen del coche siniestrado / L-EMV

Las imágenes parecen confirmar que el coche se ha producido justo después de una de las rampas de acceso al parking, junto a una curva. En lugar de frenar para tomarla, parece que el vehículo sufrió una aceleración y acabó empotrado contra el pilar.

Pese a la contundencia del golpe no ha habido daños estructurales en el pilar del aparcamiento. Los únicos daños se ha registrado en el vehículo.