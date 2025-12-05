Casi 850.000 euros: el agujero en València por los conductores turistas que no pagan las multas

No es ni mucho ni poco. Son exactamente 848.123 euros los que el Ayuntamiento de València dejó de recaudar en 2024 por el impago de multas por parte de extranjeros que cometieron infracciones de circulación en la capital valenciana, según fuentes municipales. Ese es el 'botín' que se se llevaron los morosos del volante y que ahora se propone recuperar cada año el consistorio con la contratación de la empresa Nivi Spa, que se dedica a la gestión de deudas de extranjeros con domicilio oficial fuera de España, tal como ha contado Levante-EMV en exclusiva. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó este servicio el 18 de octubre de 2022 a través de su central de contratación y brindó a todas las entidades locales la posibilidad de adherirse para beneficiarse de este sistema de cobro.

A cambio del 38% de comisión

El consistorio que preside María José Catalá acaba de sumarse a ese acuerdo marco y contará con esa cobertura a partir del próximo 2 de enero y por un período de dos años. El propósito del ayuntamiento es tapar la mayor parte de ese agujero negro, pero es evidente que en ningún caso se podrá cubrir el 100%. Entre otras razones porque, como es obvio, Nivi Spa cobra comisión por lo recaudado. Exactamente el 38%, según se estipulaba en los pliegos de condiciones de la adjudicación licitada por la FEMP el 20 de julio de 2022.

La empresa asume a cambio todos los gastos por una asistencia técnica y colaboración con el ayuntamiento que comprende la identificación del conductor (en caso de que el moroso haya sido multado cuando circulaba en coche de alquiler) o del titular de vehículo, a partir de la fotografía de la matrícula en un radar de tráfico. Gestionará todo el proceso hasta el ingreso del dinero en una cuenta municipal si las gestiones llegan a buen puerto. Entre el primer y el último paso, la empresa asumirá todas las notificaciones oficiales y la interlocución con los infractores. Porque la adjudicataria podrá acceder a datos personales y bancarios de conductores de coches alquilados o titulares de vehículos al actuar jurídicamente como administración, dado que se trata de un servicio externalizado.

Los extranjeros pagaron 128.458 €

Los casi 850.000 euros citados se corresponden con las multas a extranjeros no cobradas. Representan el 86,84% del importe total de las sanciones impuestas en 2024 a extranjeros con residencia fiscal fuera de España. El 13,15% restante, en concreto 128.458,50 euros es la cantidad que sí fue abonada por ese mismo colectivo de conductores multado que sí asumió el pago de la infracción. Por civismo, sentido de la responsabilidad o por ignorancia de que el impago quedaría impune, el caso es que una parte de los visitantes que cometieron infracciones de tráfico sí afrontó la consecuencias. En su inmensa mayoría se acogió al periodo de pronto pago voluntario que le supone una bonificación del 50% sobre el importe de la multa.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó el contrato marco a Nivi Spa el citado 18 de octubre de 2022 por un período de dos años y la posibilidad de dos prórrogas de 12 meses cada una, extremo que se ha aplicado. De momento son unos doscientos ayuntamientos y diputaciones (que prestan asistencia a localidades) de toda España los que se han adherido, según han explicado desde la firma concesionaria.