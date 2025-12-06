Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El increíble amanecer con candilazo en València

El cielo de la ciudad y el área metropolitana amanece este Día de la Constitución con el típico color anaranjado

Candilazo visto desde València en sentido sur

Candilazo visto desde València en sentido sur / L-EMV

Santiago Alba

Aunque se trata de fenómenos muy comunes y estamos muy acostumbrados a ellos, lo cierto es que siempre hay excepciones... como la de hoy, Día de la Constitución. El impresionante candilazo que ha sorprendido a quienes hayan madrugrado en València ha dejado estampas para recordar, con un cielo anaranjado. El candilazo o arrebol  se produce sobre todo en otoño e invierno y es más habitual en zonas costeras. En este sentido, las temperaturas para un día como el de hoy, ya rozaban los 13 grados en València a las 8 de la mañana.

¿Qué es un candilazo y por qué ocurre?

Para que ocurra el candilazo o arrebol es imprescindible que haya nubes en el cielo (mejor si son altas o medias) para que, así, se dibujen los colores. No es más que el resultado de la dispersión de los rayos del sol en función de la inclinación de estos; por eso, se da al salir o ponerse el sol, que refleja la luz en las nubes como si fueran un lienzo, máxime cuando el ambiente está limpio, y enciende el cielo ofreciendo un espectáculo grandioso.

Candilazo visto desde el polígono Vara de Quart

Candilazo visto desde el polígono Vara de Quart / L-EMV

El candilazo o arrebol suele ser un fenómeno meteorológico corto, que apenas dura lo que dura la salida del sol o el ocaso, pero intenso si se dan las condiciones adecuadas. Y hoy, desde luego, se daban con creces.

