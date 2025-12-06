Día de la Constitución: ¿Qué centros comerciales abren hoy en València?

El Día de la Constitución, un festivo que tradicionalmente invita a la reflexión y al descanso, plantea en València y su área Mediterránea un dilema común durante todo el periodo navideño...: ¿Abren los centros comerciales un día festivo cómo hoy? Mientras algunos consumidores se preparan para disfrutar de sus compras o de una tarde de ocio, muchos se preguntan si las puertas de los grandes complejos comerciales estarán abiertas o si, por el contrario, las marquesinas de entrada permanecerán cerradas, aguardando una nueva jornada laboral.

Centros comerciales abiertos hoy en València

A pesar de ser un día festivo, varios centros comerciales en la ciudad de València y sus alrededores han decidido mantener sus puertas abiertas, brindando a los visitantes la oportunidad de aprovechar el día para hacer compras, disfrutar de sus opciones de restauración y entretenimiento. Entre los que han optado por continuar con su actividad se encuentran algunos de los más grandes y concurridos de la región.

Centro Comercial Aqua

Ubicado en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Centro Comercial Aqua, uno de los principales puntos de referencia en València, permanece abierto con horarios especiales. Con una oferta que va desde tiendas de moda hasta opciones gastronómicas, este centro atrae tanto a locales como a turistas que buscan disfrutar de un día festivo de compras y ocio.

Centro Comercial Bonaire

En la localidad de Aldaia, el Centro Comercial Bonaire también ha decidido abrir sus puertas hoy. Con una amplia oferta comercial, desde grandes cadenas hasta tiendas locales, este centro es un destino popular para quienes buscan variedad y comodidad. Además, su oferta de restauración y entretenimiento lo convierte en un lugar ideal para pasar el día con familia o amigos.

C.C. El Saler

En la playa de la Malvarrosa, El Saler mantiene su horario habitual, permitiendo que los valencianos puedan disfrutar de un día de compras en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Este centro cuenta con tiendas de moda, electrónica, y una completa oferta de restaurantes, lo que lo convierte en uno de los centros comerciales más visitados durante festivos y fines de semana.

Centro Comercial MN4

En la localidad de Manises, el MN4 es otro centro que se suma a la lista de los abiertos en el Día de la Constitución. Su ubicación estratégica y su amplia oferta comercial hacen de él una opción popular, especialmente entre los residentes de las áreas cercanas.

A pesar de que otros centros comerciales, como el C.C. Ademuz o el C.C. La Fe, han optado por cerrar en esta jornada festiva, los mencionados han decidido seguir ofreciendo sus servicios y mantener el ambiente de compras y ocio que caracteriza a la región, permitiendo que los consumidores disfruten de su tiempo libre sin tener que esperar a un día laborable.

El Corte Inglés

Es otro de los favoritos de estas fechas. Todos los centros comerciales de El Corte Inglés de la ciudad abren durante toda la jornada. De hecho, esperan que este fin de semana sea uno de los de mayor afluencia del calendario prenavideño