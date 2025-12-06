Los socialistas piden un equipo de inspectores para pisos turísticos ilegales

El grupo municipal socialista ha denunciado que la previsión de plazas en materia de vivienda y también en inspecciones se ha reducido en los presupuestos de 2026 respecto al ejercicio anterior. En concreto, señalan, las plazas de trabajadores públicos para vivienda en 2025 eran 28 totales: 4 vacantes y 24 ocupadas. Mientras que en 2026 las plazas para la misma sección son 29, pero solo 18 ocupadas y el resto vacantes. Es decir, según sus cálculos, se reduce un 25 % el personal en esta relevante materia. Y algo parecido ocurre con Inspección. Se mantienen las 34 plazas de un año para otro, pero crecen las vacantes descendiendo el número de puestos ocupados. El personal cae un 12,5 %.

En este sentido, la socialista Elisa Valía ha manifestado que “la situación de la vivienda empeora cada día que pasa, agravada por la inacción de un gobierno que no piensa tomar ni una sola medida para ayudar a las familias valencianas y que no se vean expulsadas”, ha señalado. “A la construcción de vivienda pública hay que sumarle medidas de control de los apartamentos turísticos, que son, sin duda, el elemento que más claramente distorsiona el precio de la vivienda, que se sitúa de media en València por encima de los 1.600€”.

Valía subraya que el gobierno municipal prevé "un 40% de vacantes en el servicio de inspección municipal", que se encarga de todo tipo de inspecciones, "mostrando su escasa voluntad de controlar a quien transforma hogares en apartamentos turísticos, además al margen de la legalidad". Y añade que, en el 2025, “la alcaldesa tan sólo ha impuesto 34 sanciones. Es absolutamente evidente que no funciona la inspección”.

Por eso, desde el Partido Socialista, proponen la creación de un equipo específico de inspección de apartamentos turísticos, como ya tienen otras ciudades, que permita llevar un seguimiento y un control, que acabe sancionando a quien actúa al margen de la legalidad y que permita, a su vez, que esas viviendas vuelvan a ser hogares.

Como ejemplo los socialistas se miran en Barcelona, donde el consistorio hizo el año pasado 7.118 inspecciones que dieron pie a 873 procedimientos sancionadores, y los cuatro primeros meses del 2025 hicieron 3.228 inspecciones, que supusieron la apertura de 633 procedimientos sancionadores. Valía recuerda que en València hay más de 10.500 apartamentos turísticos operativos, de los cuales 9.000 serían ilegales.