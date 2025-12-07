Subidón en los termómetros de València tras varios diciembres con récord de calor

No existe consenso sobre la temperatura idónea para correr un maratón, pero los expertos fijan un máximo de 10 grados tanto para atletas de élite como populares. Hoy València superará los 24 grados. La climatología ha hecho sudar a los 36.000 runners que han tomado la salida en Monteolivete, unos registros otoñales que empiezan a ser habituales en el Cap i Casal.

Ayer la estación de Viveros superó los 23 grados, hoy sumará un grado más. Después de una semana más bien fría –como humedad y aire gélido–, el calor ha sorprendido a vecinos y turistas alojados en València para disfrutar del puente de diciembre. Fue uno de los factores que ayer por la tarde-noche contribuyeron a abarrotar el centro de la ciudad y obligaron a cortar los accesos desde Puerta del Mar, calle Russafa o San Vicente.

En realidad esta temperatura, recalentada por el viento de poniente, simplemente recoge la tendencia de los últimos años. En el puente de diciembre de hace dos años, València pulverizó la máxima registrada hasta entonces de 27,1 grados en 1938 y registró la temperatura más alta días antes del invierno desde 1938, con 27,5 ºC. En total, la anomalía térmica supuso hasta nueve grados más alta de lo normal para estas fechas durante las horas centrales del día y hasta seis grados en las nocturnas.

El año pasado, diciembre se estrenó en la provincia de València con una máxima de 24,8 °C, registrados en el municipio de Bicorp, lo cual supuso alcanzar la temperatura más alta de toda la España peninsular según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, en el inicio de mes llegaron a superarse los 20 grados en 30 municipios valencianos, incluida la capital.

Pero no solo en otoño se cuelan episodios primaverales. El invierno de 2024 en España fue el más cálido de la serie histórica, empatando con el de 2019-2020 con una temperatura media en el conjunto del país 1,9ºC más alta de lo normal.

¿Se están diluyendo las estaciones climáticas? Un reciente estudio de la Universitat Politécnica de València (UPV), que analiza la evolución histórica y futura de los fenómenos climáticos, relacionados con el calor, en el 'cap i casal' entre 1979 y 2100, concluye que la ciudad de València podría afrontar "veranos casi permanentes" a finales del siglo XXI debido a los efectos del cambio climático, con más de 300 días de "calor extremo" y temperaturas por encima de los 32 o 34 grados de forma persistente.

No llega a ese extremo el mes de diciembre pero la temperatura elevada, anómala para estas fechas, persistirá aún varios días en València (el martes se esperan 22 grados según la Aemet), antes de caer progresivamente y entrar en un fin de semana de mayor inestabilidad.