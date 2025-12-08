La AVL tumba un cambio de topónimo similar al de València

El proceso para cambiar el topónimo de València continúa quemando etapas. Después de recibir más de 1.000 alegaciones, casi todas en contra, en una movilización ciudadana de récord frente a una iniciativa municipal, el Ayuntamiento de València sigue en la fase de respuesta a quienes pidieron que València debe mantener el acento abierto y no adoptar la forma bilingüe Valencia/Valéncia (con acento cerrado), como pretenden PP y Vox.

Una vez resuelva el pleno las alegaciones presentadas y apruebe definitivamente el cambio de topónimo, deberá elevar el expediente completo al Consell. La administración autonómica tiene un plazo máximo de seis meses para analizar y resolver la petición. Para ello deberá pedir dos informes de carácter vinculante, uno a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que evalúa si el nuevo topónimo es lingüísticamente correcto, y otro al Ministerio competente, que revisa posibles confusiones con otros municipios.

Cabe recordar que el gobierno municipal ya pidió un informe propio –no vinculante– al académico de la AVL Abelard Saragossà, quien ha venido defendiendo durante décadas la necesidad de adaptar el topónimo a la pronunciación mayoritaria del valenciano en la propia provincia. En su estudio, Saragossà explica que en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, desde Els Ports hasta la Vega Baja, la población pronuncia de manera unánime “Valéncia”, con la vocal tónica cerrada. “Por tanto, la grafía que corresponde a esa pronunciación es Valéncia. Si los valencianos decimos Valéncia, ésa debe ser la forma oficial”, defiende. Sobre la versión adaptada al castellano, el académico dice que “tiene que ir por ley en segundo lugar y es competencia del ayuntamiento decidir si adopta esta forma”.

Pero un uso histórico y mayoritario no parece razón suficiente para sustituir la grafía en los rótulos de la ciudad. Hace dos semanas, el ayuntamiento de la localidad de l'Orxa –Alicante– intentó cambiar su toponimia con el mismo argumento, pero la AVL lo tumbó. El municipio gobernado por el PP planteó pasar de la forma L'Orxa/Lorcha a la bilingüe Lorxa/Lorcha en base a un informe del historiador y filólogo Abel Soler, según el cual, apoyados en la documentación histórica, “l'Orxa se tendría que escribir correctamente Lorxa, tal como figura en los escritos más antiguos, y de acuerdo con la moderna normativa ortográfica del valenciano, que parte del 1913 (Pompeu Fabra) y del 1932 (las Normes de Castelló)”. El mismo informe indica que Sanchis Guarner “introdujo arbitrariamente” el nombre de l'Orxa. El alcalde de la localidad señala: "No somos orxà, orxana, orxans u orxanes, sino lorxà, lorxana, lorxans o lorxanes", destacando que nadie en el propio municipio, de 581 habitantes, se ha denominado nunca como dice la AVL.

Porque la Acadèmia desestimó el nuevo topónimo bajo el argumento de que no hay novedad filológica que la fundamente. La institución se ha ratificado en varias ocasiones en que la denominación correcta desde un punto de vista lingüístico es la forma tradicional L’Orxa, como también se pronunció en 2016 cuando se le consultó sobre el topónimo de la capital y se decantó por la forma “València” con 13 votos a favor y 5 en contra. El equilibrio de fuerzas no ha cambiado desde entonces y el veredicto sobre el Cap i Casal es poco probable que lo haga.

Al respecto, el concejal de Compromís, Pere Fuset, ha manifestado: “Me parece insultante que, mientras la ciudad sufre un grave problema de vivienda, la movilidad es un auténtico caos y la recogida de basura un problema de primer orden, Catalá se dedique a dividir a los valencianos. Acabamos de saber que el debate artificial e interesado que ha impuesto Catalá con el nombre de València llegó incluso a retrasar el envío del Es-Alert el día de la dana. Sabemos que todo esto es una cortina de humo para tapar la mala gestión de Catalá. No se cambiará el nombre, como ha pasado recientemente en L’Orxa, y lo único que habrá conseguido es crear enfrentamiento”.