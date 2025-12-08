La delincuencia vuelve a bajar en València, pero menos que en las oleadas anteriores

Los índices de delincuencia se ofrecen con estadísticas trimestrales y en la ciudad de València puede verse la botella medio llena o medio vacía cuando se ha liquidado el tercero de ellos, dado a conocer en la recta final del año. Medio llena, porque el descenso es muy superior al de la media del estado. Medio vacía porque, datos en la mano respecto a las dos oleadas previas, hay una desaceleración del descenso, que coincidiría con los meses de verano.

Con todo, el Ayuntamiento saca pecho al asegurar que "lidera el descenso claramente" respecto a ciudades con una tipología similar: grandes zonas urbanas.

Así, en la ciudad de Valencia en el acumulado de enero a septiembre de 2025 la criminalidad convencional ha descendido un -4,6%, una bajada muy superior a la media nacional que es del -0,6%, un descenso cuatro veces mayor que en España. Además, según el concejal de Seguridad Cidadana, Jesús Carbonell, "y confirmado por el Ministerio del Interior" los datos revelarían que “la delincuencia en nuestra ciudad ha bajado casi dos puntos más que en Madrid y más de un punto respecto a Barcelona. Además, nuestra ciudad registra datos más positivos que la media nacional donde el descenso de la criminalidad convencional es de -1,1%, tres puntos y medio inferior a la registrada en Valencia”.

Entre los descensos más significativos se encuentra los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-60%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos como comercios y otras instalaciones (-12,7%), robos con violencia e intimidación (-7,7%). También han descendido otros delitos como son los hurtos un -2,1 % y la sustracción de vehículos -4,9%.

Nuevos agentes

El argumento de la mejora de la seguridad ya fue pronunciado hace tres semanas por la alcaldesa María José Catalá, durante la licenciatura del nuevo contingente de 194 agentes, incorporados a la plantilla de funcionarios. Ahí aún hablaba de cifras del "seis por ciento", que se había mantenido tanto en el sondeo del primer como del segundo trimestre.

Precisamente, la incorporación de estos agentes, que viene a paliar el déficit de uniformados que padecía la ciudad -junto con la promoción del año pasado- es una de las bazas para que estas cifras disminuyan más en un futuro, algo que solo se conocerá según se vayan dando a conocer los datos estadísticos. Para Carbonell es clave que, agentes al margen, "estamos instalando cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos y hemos puesto en marcha una Oficina Antiokupación. Y, por tanto, la delincuencia está bajando. Aún así, no vamos a bajar la guardia porque la seguridad de nuestros vecinos es lo primero y hay algunos tipos de delincuencia que nos preocupan como los delitos contra la libertad sexual donde su crecimiento es genérico en todo el país”.