Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio

Día de la Inmaculada: ¿Qué está abierto hoy en València?

Qué centros comerciales y grandes superfícies están abiertas hoy, día de la Inmaculada, en València

Animación de compras el pasado fin de semana en València

Animación de compras el pasado fin de semana en València / Eduardo Ripoll

Redacción Levante-EMV

Último día del puente de la Constitución y la Inmaculada y de nuevo la eterna pregunta... ¿Qué abre hoy en la ciudad de València y área metropolitana? El día invita a pasear y sumergirse en la galerías y centros comerciales de la ciudad para comenzar las compras navideñas o simplemente dar una vuelta por el centro. Sin embargo, al tratarse de festivo nacional, la incógnita se mantiene. Lo cierto es que la mayoría de los centros comerciales y grandes superfícies de València y su entorno han dado por inaugurado el calendario navideño con la apertura en festivos y domingos.

Siguiendo el calendario de aperturas autorizadas en festivos para la Comunitat Valenciana, la jornada de hoy, 8 de diciembre, es uno de los días marcados en rojo para el comercio, permitiendo a los valencianos y visitantes aprovechar la jornada festiva para adelantar sus compras o disfrutar de una tarde de ocio.

Apertura Generalizada para Impulsar la Campaña

La tónica general es la apertura autorizaday generalizada para los principales puntos de venta y grandes almacenes de la capital y su área metropolitana por lo que se espera un día de gran afluencia de público y colas en las cajas. Estos son los principales centros comerciales abiertos en la ciudad:

  • Arena Centro Comercial
  • El Corte Inglés
  • Aqua Multiespacio
  • Saler
  • Nuevo Centro
  • Bonaire (aunque esté fuera del término municipal, es un referente de la zona metropolitana)
  • MN4

La mayoría de los demás centros comerciales, mantendrán sus puertas abiertas en un horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas para las zonas de tiendas. Los espacios de restauración y ocio, como es habitual, podrían extender su servicio más allá del cierre comercial.

Apertura de supermercados

Pese a la apertura de los grandes centros comerciales y galerías, los supermercados, como Mercadona y Consum, han optado mantener cerradas sus tiendas. Se recomienda a los ciudadanos consultar los horarios específicos de las tiendas y superficies más pequeñas, ya que algunas podrían aplicar aperturas con horario reducido.

Noticias relacionadas y más

Después de ofrecer servicio habitual en buena parte de España el pasado sábado 6 de diciembre, festivo por la conmemoración de la Constitución Española, Mercadona y Consum se mantiene cerrado este lunes 8 de diciembre, al igual que este domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents