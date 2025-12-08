Comercio
Día de la Inmaculada: ¿Qué está abierto hoy en València?
Qué centros comerciales y grandes superfícies están abiertas hoy, día de la Inmaculada, en València
Último día del puente de la Constitución y la Inmaculada y de nuevo la eterna pregunta... ¿Qué abre hoy en la ciudad de València y área metropolitana? El día invita a pasear y sumergirse en la galerías y centros comerciales de la ciudad para comenzar las compras navideñas o simplemente dar una vuelta por el centro. Sin embargo, al tratarse de festivo nacional, la incógnita se mantiene. Lo cierto es que la mayoría de los centros comerciales y grandes superfícies de València y su entorno han dado por inaugurado el calendario navideño con la apertura en festivos y domingos.
Siguiendo el calendario de aperturas autorizadas en festivos para la Comunitat Valenciana, la jornada de hoy, 8 de diciembre, es uno de los días marcados en rojo para el comercio, permitiendo a los valencianos y visitantes aprovechar la jornada festiva para adelantar sus compras o disfrutar de una tarde de ocio.
Apertura Generalizada para Impulsar la Campaña
La tónica general es la apertura autorizaday generalizada para los principales puntos de venta y grandes almacenes de la capital y su área metropolitana por lo que se espera un día de gran afluencia de público y colas en las cajas. Estos son los principales centros comerciales abiertos en la ciudad:
- Arena Centro Comercial
- El Corte Inglés
- Aqua Multiespacio
- Saler
- Nuevo Centro
- Bonaire (aunque esté fuera del término municipal, es un referente de la zona metropolitana)
- MN4
La mayoría de los demás centros comerciales, mantendrán sus puertas abiertas en un horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas para las zonas de tiendas. Los espacios de restauración y ocio, como es habitual, podrían extender su servicio más allá del cierre comercial.
Apertura de supermercados
Pese a la apertura de los grandes centros comerciales y galerías, los supermercados, como Mercadona y Consum, han optado mantener cerradas sus tiendas. Se recomienda a los ciudadanos consultar los horarios específicos de las tiendas y superficies más pequeñas, ya que algunas podrían aplicar aperturas con horario reducido.
Después de ofrecer servicio habitual en buena parte de España el pasado sábado 6 de diciembre, festivo por la conmemoración de la Constitución Española, Mercadona y Consum se mantiene cerrado este lunes 8 de diciembre, al igual que este domingo.
