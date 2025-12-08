La EMT ilumina el 93% de las marquesinas para crear entornos seguros

La EMT ha completado ya la iluminación del 93% de las más de 800 marquesinas de València para convertirlas en entornos seguros por las noches. Un total de 763 son las marquesinas de las paradas de la EMT que ya están iluminadas por las noches para mejorar la seguridad de los usuarios y usuarias del transporte público. Al mismo tiempo se han cambiado ya el 97% de las marquesinas antiguas por las nuevas.

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha explicado que este plan pretende “ofrecer la máxima visibilidad y la mayor seguridad por la noche a la ciudadanía que usa este servicio”.

Carbonell ha explicado que “se han podido iluminar plenamente las marquesinas y buena parte de su entorno con una luz led, blanca y diáfana, que ofrece la máxima visibilidad nocturna y bienestar y proporciona una mayor seguridad durante los tiempos de espera del autobús”.

Por otro lado, el concejal de Movilidad ha destacado que “EMT València crece cada día en volumen de pasajeros, pero no sólo buscamos una movilidad eficiente al servicio de la ciudadanía, sino también la más accesible y la más segura. Por eso hemos avanzado en la iluminación nocturna de la mayoría de las paradas de EMT con el objetivo de ofrecer las máximas garantías”.

El suministro eléctrico a las marquesinas permitirá además adaptar las nuevas tecnologías y seguir instalando nuevos paneles informativos que ofrecen toda la información de servicio en tiempo real, como las frecuencias de paso, alteraciones o nuevos recorridos.

También se están completando los 340 nuevos paneles electrónicos informativos, en substitución de los más antiguos, para seguir mejorando y optimizando su operatividad, lo que supone una inversión de 1’5 millones de euros, de los que 1,4 están cofinanciados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.