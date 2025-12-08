València estrena dos kilómetros más de carril bici

La incorporación de carriles bici en diferentes viales de Jesús y Patraix han vivido un nuevo episodio después de la finalización y puesta en funcionamiento de uno de los tramos más largos y que conectará el Camí Nou de Picanya con Archiduque Carlos. Se trata de una larga recta que, a su vez, forma parte de la nueva traza que conectará la Avenida del Cid y el barrio de Sant Isidre y, por extensión, con todos los caminos de l'Horta Sud, a los que se accede a través de un carril que, tras serpentear por San Isidro, discurre por el puente que salva el nuevo cauce.

Este eje conecta además con los barrios de Safranar, Vara de Quart, Tres Forques y Patraix. Precisamente, en Tres Forques también se están llevando a cabo ramales de otro carril, todos los cuales irán a converger para acercar todos estos distritos al centro de la ciudad.

Todo el trazado de este nuevo carril bici, surgido de los presupuestos participativos DecidimVLC 2020-2021, es bidireccional, de 2,50 metros de anchura y discurre segregado por calzada, excepto zonas concretas como por ejemplo las paradas de autobús y en la mediana de la avenida de las Tres Creus. Las obras se han ejecutado cumpliendo la normativa de accesibilidad y se han instalado avisadores acústicos para invidentes y descontadores en los pasos de peatones más largos o concurridos.

El carril, a la altura del Camí Nou de Picanya / Ayto Vlc

Las obras, adjudicadas a la empresa Guerola Áridos y Hormigones S.L. por un presupuesto total de 954.383,57 euros, IVA incluido, son concesionarias de una ayuda del 90% del presupuesto base a través de los fondos europeos Next Generation dentro del programa de ayudas a municipios por la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Nuevos pasos de peatones

Las obras de este nuevo carril bici han supuesto, además, la ejecución de cinco pasos de peatones semaforizados nuevos en Archiduc Carles que han ido poniéndose en funcionamiento de forma progresiva. Tres de estos pasos se encuentran a la altura de los números 77 y 83 en el tramo comprendido entre Fontanars dels Alforins y la Mare de Déu de la Cabeça. Los otros dos están ubicados entre los números 15 y 41. Los pasos permeabilizan y conectan los barrios de Safranar, Vara de Quart, Patraix y Tres Forques.