Compromís denuncia en València un recorte de tres millones para ayudas sociales

Compromís per València ha denunciado el "recorte salvaje del gobierno de María José Catalá en las ayudas de emergencia dirigidas a las familias que peor lo están pasando". El presupuesto municipal pasa de los 7 millones de euros asignados en 2025 a solo 4 millones previstos para 2026. Para la concejala Lucía Beamud, esta reducción es "incomprensible y profundamente injusta".

Beamud ha advertido de que estas ayudas son un recurso vital para muchos hogares de la ciudad. "Hablamos de familias que dependen de estas ayudas para llenar la nevera, garantizar la higiene infantil, mantener la luz o el gas o evitar un desahucio. Recortar aquí no es un ajuste presupuestario: es un golpe directo a la dignidad de la gente", lamenta la representante de la formación valencianista.

Compromís recuerda que la decisión llega en un momento especialmente crítico, con una pobreza estructural en crecimiento constante. Según el último informe de Cáritas (noviembre de 2025), la vulnerabilidad social aumenta desde 2018. "Cuando más falta hace proteger, Catalá retira la mano", lamenta Beamud.

Durante los gobiernos progresistas del Rialto, con Compromís al frente de las políticas sociales, las ayudas de emergencia de 2 millones en 2014 a 11 millones en 2021 y a 8 millones en 2022. "Nosotros demostramos que cuando hay voluntad, se puede construir un auténtico escudo social. PP y Vox están haciendo justo lo contrario: desmontarlo", denuncia la concejala.

Beamud subraya que este recorte tendrá consecuencias directas en la vida cotidiana de miles de personas: "Catalá está dejando solas a las familias que más apoyo necesitan. Es una decisión política, no una fatalidad. Y es una decisión profundamente equivocada".

El segundo partido de la ciudad exige al gobierno municipal que rectifique y recupere la financiación necesaria para garantizar que nadie quede atrás. "No se puede construir una València justa recortando en la supervivencia de las familias vulnerables. La ciudad merece un gobierno que cuide, no un gobierno que abandone", considera Beamud.

Preguntados por este recorte, en el equipo de gobierno han explicado que desde el área de Servicios Sociales se han atendido todas las peticiones de emergencia que los técnicos han valorado que debían concederse. Por tanto, "el ayuntamiento ha atendido económicamente a todas las peticiones", han señalado las mismas fuentes.