Fallece el presidente de Archival, José Luis Lliso

La Asociación para la Recuperación de Centros Históricos de España (Archival) ha informado del fallecimiento de su presidente, José Luis Lliso.

Letrado en la Generalitat Valenciana, a lo largo de las décadas desarrolló activismo a la hora de proteger los nucleos urbanos, especialmente el del Cap i Casal, en un tiempo en el que una gran parte de sus inmuebles eran derribados, o amenazaban conel derribo, por la piqueta.

En la Generalitat fue el creador de las oficinas de atención al ciudadano y miembro de la Junta de Distrito de Ciutat Vella, donde residía y de donde le nació el sentimiento de defensa del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y tradicional de murallas hacia dentro.

Creó Archival hace 35 años para visibilizar y defneder precisamente esa protección del patrimonio histórico de la ciudad, vissibilizándose a través de los premios anuales que concedía la asociación.

Su última aparición fue hace ahora un mes, para presentar una charla sobre la fiesta de San Antonio Abad, celebrada en el Palacio de Colomina.

Este miércoles se celebrará la misa funeral a las 12 horas en la iglesia de Nuestra Señora del Puig, en la plaza de Vicente Iborra del barrio del Camen. Después, a las 14 horas, tendrá lugar el entierro en el panteón familiar.