La Plaza del Ayuntamiento tendrá dos subplazas, un manantial y adoquinado de "volaorets"

El gobierno municipal ha presentado el anteproyecto de reurbanización integral de la Plaza del Ayuntamiento. Dicho documento se somete ahora a la fase de informe de los diferentes servicios municipales y en paralelo el Ayuntamiento y el equipo redactor inician un proceso de escucha activa con todos los sectores implicados como floristas, comerciantes, vecinos y Junta Central Fallera, entre otros.

Como ha explicado la alcaldesa, “este es un proyecto de identidad para Valencia, porque esta ciudad tenía que reconocerse a sí misma. No podemos hacer una plaza o ciudad franquicia, sino teníamos que hacer una plaza que sólo se pudiera hacer en Valencia” añadiendo “me gustan mucho las plazas pero no las que me puedo encontrar en Madrid, Barcelona u otras grandes ciudades. Me gusta que lo que hacemos sólo pueda hacerse en Valencia y era uno de los requisitos. La plaza sólo puede ser la plaza del Ayuntamiento de Valencia y eso es generar identidad, lo que se traduce en un motivo de orgullo”.

El anteproyecto, prevé una superficie de intervención que supera los 38.000m2 donde el peatón es el protagonista y se duplican los árboles para ganar zonas de sombra, se dobla también la superficie drenante y los bancos para crear una gran plaza que el ciudadano pueda disfrutar. Todo ello con un presupuesto de 11,4 millones de euros (sin IVA).

Además, el documento divide la reforma integral en 4 fases para poder realizarse respetando el calendario festivo de la ciudad. Las 4 fases son la Plaza de la Mascletà, la fuente ornamental-Maria Cristina, la c/ San Vicente en su tramo norte y la c/ Marqués de Sotelo.

Fase de la Plaza de la Mascletà y zona central de la Plaza

Asimismo, la propuesta presentada por el equipo redactor realzará la catedral de la pólvora. La principal novedad – ha explicado el concejal de Urbanismo- es que se sustituye el espacio de forma poligonal heredado del antiguo aparcamiento por una elipse, rememorando la forma usada por Goerlich en el antiguo mercado de las flores. Una forma rotunda que albergará la zona de mascletás y zona de castillos y tendrá un acabado singular.

Su diseño ha tenido en consideración los 2.209 m2 de superficie de la zona de fuegos que se mantienen en los actuales 2.211 m2 del espacio de la elipse. El acabado en esta zona incluye variaciones en el tono del granito, formas singulares en el adoquín y formas volátiles, llevando al viandante a sugerirle el movimiento a la manera de “volaorets”, “lo cual además de acercarnos a la singularidad del lugar evita planos uniformes en el acabado donde las huellas del fuego, o de otras actividades, puedan minusvalorar el acabado con el paso del tiempo” ha explicado.

El anteproyecto propone una gran plaza pública de plataforma única, un gran espacio unitario peatonal solado con piezas de calidad y dimensión adecuadas a su escala, garantizando el valor arquitectónico, potenciando un arbolado caducifolio de altura controlada, que permita el visualizar la propia arquitectura de la plaza, permitiendo a la vez la existencia de sombra en las áreas de estar y en las zonas de paseo, permitiendo bajar grados de temperatura.

En la zona de Correos, donde se ubicará la sede europea de la Hispanic Society y el futuro museo de Sorolla, se ha proyectado una subplaza dentro del conjunto a través de un solado singular y un arbolado singular existente con cierto sabor mediterráneo evocando los paisajes de Sorolla.

Fase de la Fuente Ornamental de la Plaza y María Cristina

Por otro lado, el anteproyecto propone un jardín ubicado donde estuvo el histórico Jardín de san Francisco, regado por el Braç d'En Roca que se diseña como una isla la vegetación con suelos más naturalizados, donde se integra la fuente monumental existente y el agua es protagonista. Para ello, se incluye un nuevo espacio con agua, definido por un manantial.

El conjunto del jardín se perimetra con un sistema de bancos de piedra que permiten sentarse. En este jardín se mantendrá la escultura de Francesc de Vinatea, jurista del Reino de Valencia y defensor dels Furs.

Además, los autores del proyecto básico conectan San Vicente, María Cristina y la plaza del Ayuntamiento con una gran circunferencia de círculos concéntricos de adoquín que permitirá articular un paso de integración natural con diversos solados entre las tres zonas, que darán lugar a la casación de entornos y ámbitos del plan Valentia.

Fase de la c/San Vicente Mártir en su tramo norte

La calle de San Vicente Norte -entre la Plaza y Reina- se remodela configurándolo como de plataforma continua. Se pretende aumentar el paso libre para peatones y para ello, se libera el uso exclusivo de paso peatonal entre fachadas y la línea de arbolado, manteniendo un plus de andén entre este arbolado y el vial.

Fase de la c/ Marqués de Sotelo

La calle Marqués de Sotelo se configura como un bulevar contemporáneo con andenes, aceras y zonas de estar, mayor espacio para peatones y todo dentro de una propuesta de plataforma única que permite el paso de vehículos rodados.

Se propone que el acabado sea una réplica al de la plaza, con losas de granito de gran dimensión en las zonas peatonales para dar así una continuidad estética desde San Vicente- Maria Cristina hasta la calle Xátiva.

El objetivo es crear una unidad estética que realce el centro neurálgico y el corazón identitario de la ciudad desde la Plaza la Reina hasta la Estación del Norte.

La reurbanización integral de la Plaza del Ayuntamiento, emblema del Plan Valentia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha señalado que “este es un anteproyecto que a este gobierno municipal le gusta porque creemos que con él la Plaza del Ayuntamiento será un gran espacio peatonal que tendrá una identidad propia, respetando los usos festivos como son las Fallas, respetando el valor arquitectónico de la plaza, aumentando las zonas de sombra y ganando zonas para el uso y disfrute del ciudadano”

Asimismo, ha explicado que “ahora iniciamos un nuevo trámite donde todos los servicios municipales deben informar sobre el este anteproyecto que deberá ajustarse a los criterios técnicos que señalen, así como ser sensibles al tradicional negocio de la venta de flores y a las actividades falleras que aquí se realizan.”

“La ciudad debe reconocerse a sí misma, los valencianos debemos reconocer nuestra ciudad y acabar con la amalgama de diseños de los últimos años que no correspondían a una identidad propia y única, y la plaza principal de esta ciudad debe ser su emblema, la joya de la corona del Plan Valentia”, ha finalizado.