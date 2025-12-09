La oposición critica que es una plaza "a gusto de Catalá" y duda la legalidad de los cambios

Las reacciones de la oposición al nuevo diseño de la Plaza del Ayuntamiento no han tardado en llegar. Cronológicamente, los primeros fueron el Partido Socialista, que tenía las competencias de Urbanismo cuando el diseño previo fue convocado.

La concejala María Pérez ha reaccionado en contra por el fondo y por la forma. Por el diseño, apelando a que "han desaparecido elementos esenciales de la propuesta inicial, como la lámina de agua, que se va por completo, o muchos espacios de sombra con arbolado pensados para mitigar los efectos del cambio climático". Y en la forma, apela incluso a dudas legales: "la señora Catalá tardó dos años en contratar, en un procedimiento sin publicidad, a los ganadores del concurso de ideas. Dos años porque quería repensarla adaptarla a su gusto y medida". Y visto el nuevo proyecto apelaba a que "bajo ese procedimiento, no se podía modificar a su gusto. Si quería su propio proyecto debía haberlo vuelto a licitar".

En definitiva, "vamos a analizar esta cuestión con rigor y estudiaremos todas las acciones jurídicas si no ha respetado el marco legal. Está en juego la plaza y el respeto a la legalidad y a la ciudadanía que participó en este proyecto".

Así será la futura plaza del Ayuntamiento: el proyecto "Re-natura" gana el concurso de reforma / Fotos: Levante-EMV

"¿Dos años perdidos para qué?

El concepto "plaza a su gusto" lo aplicó también la portavoz de Compromís Papi Robles. "Recordemos que fue un concurso de ideas internacional a partir de un proceso participativo. Por tanto, una vez más la alcaldesa se burla de la voluntad popular, readaptando un diseño que estaba consensuado". Se preguntaba Robles "¿Dos años y medio perdidos para qué? ¿Cuál es la aportación de Catalá? Esta propuesta solo nos hace perder el tiempo. Nos encontramos con un proyecto que no estará en este mandato y que nos deja muchas dudas. Catalá impone su visión, que por ahora solo ha significado dilapidar 400.000 euros en jardineras" y además "sin hablar de plazos concretos".

"Es curioso que no hable del tráfico, cuando es uno de los principales problemas de esta ciudad. La plaza debería avanzar claramente en reducir la presencia del tráfico motorizado, pero se queda con la misma configuración viaria de siempre" y la portavoz también incluye la cuestión económica. "El presupuesto inicial del proyecto del Rialto partía de 8,5 millones, mientras que el de Catalá ya se sitúa en 11 millones, cuando ella se quejaba de que el anterior era muy caro. Ya veremos con qué sobrecoste termina la obra; ya sabemos cómo se las gasta el Partido Popular".