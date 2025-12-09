El PSOE presiona a Marí Olano para que confiese con qué empresas trabaja como abogado

"O tiene dislexia, o tenía el folio girado o directamente ha mentido". Esta tesis ha sido el argumento inicial para que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València haya criticado a equipo de gobierno municipal, y a su portavoz Juan Carlos Caballero en particular, sobre el cumplimiento de los planes de reconstrucción en las pedanías afectadas por la dana. Una presunta dislexia motivada porque el edil "aseguró que se habían cumplido un 84 por ciento de los objetivos del plan de reconstrucción" y "ahora, a pregunta oficial, nos dicen que es el 48 por ciento". La afirmación fue pronunciada por Caballero en los instantes previos al pleno municipal de octubre.

El grupo socialista asegura haber hecho una labor de introspección sobre los planes previstos y realizados y su conclusión es que "la gestión del PP en los pueblos afectados por la dana es indignante".

Se basan, en palabras de Javier Mateo, en que "los planes realizados... un tercio es "instar a"; o sea, que lo arregle otra institución. O "impulsar un pacto social", que dicen que está completo. ¿Alguien ha asistido a ese pacto? O "implantar políticas para que nuestro estilo de vida sea una marca competitiva". Bueno, eso ayuda muchísimo a los problemas de la gente que ha visto como se arrasaban viviendas y comercios. Cosas ordinarias que se han metido en el plan de reconstrucción

El PSOE mantiene que "la señora Catalá lo que hizo con esto fue tratar de ganar tiempo, pero un año después ya no hay tiempo que ganar. Lo que hay que hacer es trabajar por recuperar las zonas afectadas, por darles una nueva esperanza a las personas afectadas y dejar de mentirles mes tras mes con algo tan importante como es su día a día. Nosotros, desde el Partido Socialista lo que le exigimos a la señora Catalá es que de verdad, si se toma en serio la reconstrucción tras la DANA, que no mienta a las víctimas y que se ponga a trabajar de una vez. Creo que más de un año después, los vecinos y vecinas de las pedanías afectadas se lo merecen”, aseguró Mateo.

Marí Olano, durante el último pleno municipal / Germán Caballero

Presión a Olano

El Partido Socialista hizo una comparecencia doble, porque, cambiando de tercio, ha anunciado que el Síndic de Greuges les avala para reclamar que el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano rinda cuentas de las empresas para las que trabaja como abogado.

El partido de la oposición quiere buscar si el edil entra en conflicto de intereses por su doble condición de representante público y trabajador por cuenta ajena y ahora cuentan con el apoyo del Defensor del Pueblo valenciano para que se levante el silencio actual, en el que el concejal apela a la confidencialidad. El portavoz Borja Sanjuán asegura que "Marí Olano participa en decisiones que afectan a algunos de los contratos más importantes del Ayuntamiento, incluyendo los vincultados a la reconstrucción de la dana, que gestiona más de 130 millones del Gobierno de España. Y el Síndic ha dejado claro que este el argumento del secreto profesional no es válido cuando puede haber conflicto de intereses qque afecte al derecho de participación y a la fiscalización democrático". Razón por la que aplicará el cauce reglamentario: formular pregunta en un pleno y, en caso de silencio, recurrir al recurso contencioso administrativo".