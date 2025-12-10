Expojove anuncia su calendario, horario y precio de las entradas

La Unidad Militar de Emergencias regresará a Expojove en su edición 2025-2026. Se incorporará después de un año de ausencia al encontrarse desplegada en todas las zonas afectadas por la dana. Se sumarán, de esta forma, a las unidades convencionales que regresaron a la feria infanto-juvenil tras el cambio de color en el gobierno municipal y que, en su edición del pasado año, incorporaron una exposición del trabajo realizado en los casi dos meses previos en las zonas afectadas.

Es una de las novedades dentro de un programa, el de Expojove, que no precisa de muchos cambios porque cumple con el paso de los años el objetivo de acoger a miles de niños durante los días de Navidad y que tendrá lugar del 26 de diciembre al 4 de enero.

Durante ese periodo de tiempo, cuatro pabellones de Feria València acogerán las actividades. El horario será casi siempre el mismo: del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 será el estándar de 11 a 20 horas. Al tratarse de jornadas especiales, el 31 de diciembre será de 10 a 14 horas, para tener ya la tarde libre, y el 1 de enero será vespertino: de 16 a 21 horas.

La UME regresa a Expojove / Germán Caballero

La UME formará parte del pabellón del ejército en el que habrá "blindados, motos, campamentos y exhibiciones" ha asegurado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, pero recordando que "su función será la de transmitir la función humanitaria y de presencia en emergencias". Compartirán el pabellón 4 con la Policía Nacional, Guardia Civil y la Fundación Deportiva Municipal.

La Feria, que llega a su edición número 42, incluirá el Pabellón 1 con la Concejalía de Fiestas, área de descanso y cafetería. Habrá juegos artesanales, circo, esferas mágicas, laberintos, teatros mecánicos y los tres escenarios serán para que las comisiones hagan las exhibiciones de play backs, otro para circo y pequeño para cuentacuentos.

Espacio para niños de 0 a 2 años

Una de las novedades de la feria es el espacio específico destinado a niños entre 0 y 2 años, "pensados para estimular la creatividad, la curiosidad y el descubrimiento temprano mediante propuestas como ‘Tierra de gigantes’. Un entorno de exploración sensorial y motriz concebido como un espacio seguro y estimulante, donde los más pequeños pueden experimentar libremente a través del tacto, el movimiento y la observación".

El pabellón 2 será el dedicado a la concejalía de Parques y Jardines y a "la familia, juventud e infancia", así como Policía Local, Junta Central Fallera y Diputación. En el 3 estará la Feria de Atracciones.

Precios:

Entrada normal (1 día): 5 euros

Día 31 (medio día): 3 €

Día 1 (medio día): 3 €

Grupos (+15 personas): 3€

Precios especiales (en taquilla)

Carnet Jove (Excepto 31 y 1): 3€

Familia numerosa/monoparental: 3€

Mayores de 65 años: 1 €

De 0 a 4 años: Gratuita

Discapacidad +33% acreditada: Gratuita