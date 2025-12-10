Las duras palabras de Catalá para Bernabé por los casos de acoso sexual en el PSOE: "Su silencio cómplice es bochornoso y me avergüenza"

"Su silencio cómplice es bochornoso y a mí me avergüenza y lo que más lamento es que sea valenciana. Esperaba mucho más", así de duras han sido las palabras de la alcaldesa de València, Mª José Catalá dirigidas a Pilar Bernabé, delegada de Gobierno y responsable de Igualdad del Partido Socialista con motivo de los últimos escándalos de acoso sexual que han salpicado a diversos miembros de la organización de Pedro Sánchez, el último el protagonizado por Paco Salazar, exasesor de Moncloa, que ha recibido varias denuncias por este motivo.

"Ha caído el velo de la gran mentrira del Partido Socialista", espetaba Catalá en declaraciones a los medios tras la presentación del comité de expertos que asesorarán al gobierno municipal en el Binomio Universidad-Ciudad.

En este ocasión aprovechó además para hacer un repaso por el caso Ábalos y el reciente episodio del exlíder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro: "Si uno de los valores teóricamente esenciales que es la defensa de la Igualdad y la mujer, vemos que ni uno ni otro, cuando surgen denuncias en Torremolinos o Lugo frente a las que la dirección nacional del Partido Socialista no ha actuado, que los ha silenciado (los casos) y no ha tomado las medidas oportunas, destapa la gran mentira: el feminismo del partido socialista".

"Ha fallado especialmente la responsable de Igualdad del Partido Socialista", insistía Catalá acerca de la que será su oponente en la carrera por la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales. "En este contexto de corrupción y prostitución pagada por dinero público. Lo mejor que podría hacer el Partido Socialista es refundarse", concluyó