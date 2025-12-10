Diecinueve expertos para pensar la València del futuro

El Ayuntamiento de València ha presentado esta mañana a los 19 expertos universitarios miembros de la Comisión de Asesoría Científica del Binomio Universidad-Ciudad, entidad creada tras la dana del 29 de octubre de 2024 con el objetivo de trabajar de forma urgente en la reconstrucción de la zona afectada por la catástrofe en un primer momento, y más de un año después "ya en una etapa de madurez", repensar la ciudad y el área metropolitana del futuro ante un panorama que trae consigo la seguridad de que volverán a ocurrir danas "tan intensas o más" que la pasada, según explicó José Capilla, rector de la UPV .

Todos los miembros del comité son doctores o catedráticos de la Universitat de València y la Universitat Politécnica de València y, por supuesto, eminencias en sus campos de investigación que abarcan desde la biología, geografía, movilidad . Su cometido en este pacto es el de asesorar al equipo de Catalá para llevar a cabo la reforma de la ciudad y la zona metropolitana de modo que los daños personales y materiales no sean de la magnitud de los del 29-O.

Durante la presentación del comité en la que participaron tanto la alcaldesa de València, María José Catalá, como los rectores de ambas universidades, José Capilla de la UPV y Mavi Mestre de la UV, Catalá volvió a insistir en la necesidad de ejecución de grandes infraestructuras "precisas" para la salvaguarda de la zona metropolitana como un nuevo Plan Sur, en el que asesorarán "científica y técnicamente" estos expertos, sin embargo, reconoció que el papel de estos será el de "adelantar trabajo" realizando "informes previos" puesto que el consistorio no tiene las competencias para ejecutar estos planes.

La alcaldesa aprovechó precisamente para reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez que "no tiene ningún planteamiento serio sobre una infraestructura hídrica potente un año después" que es a quien le corresponde hacerla. Por eso desde el ayuntamiento se aportarán los informes y análisis técnicos para ir avanzado trabajo porque el consistorio no es la "Administración competente", aunque sí han asumido la resposabilidad de, junto a las dos universidades, intentar adelantar los informes técnicos para "las soluciones adecuadas en este contexto" así como la de "levantar la voz por estas infraestructuras que tiene que hacer el Gobierno de España sí o sí", insistió Catalá.

El comité estará formado por un elenco de 19 profesores universitarios: Santiago Carbó, Gustau Camps Valls, Ana María Camarasa, Antonio Camacho González, Justo Herrera Gómez, José María Nácher Escriche, Juan Romero, Andreu Rico Artero, José Manuel Pastor, Raquel Ortells Bañeres, Eloína Coll Aliaga, Félix Francés García, José María García Álvarez Coque, Miguel Martín Monerris, Carla Montagud Montalvá, Norat Roig Tierno, Javier Pérez Igualada, Tomás Ruiz Sánchez y Carles Sanchís.