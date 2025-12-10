La Cabalgata de Reyes evitará los "enganchones" con la iluminación
En el desfile se lanzarán muñecos de peluche, además de caramelos, y que los niños recibirán "palitos luminosos y coronas" a lo largo del desfile
La Cabalgata de Reyes Magos, con la que finalizarán los festejos de Navidad en la ciudad de València, el 5 de enero, discurrirá, bajo el lema “Navidad, la ilusión que llevamos dentro” por el recorrido habitual, desde el Palacio de la Exposición hasta la plaza del Ayuntamiento. Pero, en esta ocasión, con la promesa de que el diseño de la misma tendrá en cuenta la iluminación de la calle de la Paz, que el año pasado generó un atasco al enredarse una de las guirnaldas con una de las carrozas participantes. Aunque la concejal de Fiestas considera que aquello fue "una anécdota" no ha dejado de asegurar que "lo tenemos claro y pondremos todos los medios para que no ocurra otra vez". Esto, también a pesar de que la organización ha anunciado la presencia de una figura, “Selene, la Diosa de la Ilusión”, de cinco metros de altura "diseñada exclusivamente para Valencia".
A lo largo del recorrido, los niños recibirán "palitos luminosos y coronas" y, según ha informado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, no solo se lanzarán caramelos sino "muñequitos de peluche", un total de 3.000
El desfile está pendiente todavía de conocer la identidad de las personas delegadas para ejercer de Reyes Magos y la lista de empresas participantes -después de que hubiera que reabrir el expediente al haberse presentado solo una firma en calidad de patrocinadora.
Recorrido
Los Reyes llegarán a las cuatro y media a La Marina, donde se hará la recepción para, un ahora después, hacer el recorrido por Navarro Reverter, Puerta del Mar, General Palanca, General Tovar, Paz, Plaza de la Reina, San Vicente, Plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo. Habrá sillas a 4 euros, aunque sigue la costumbre inveterada de que no son numeradas, por lo que, una vez adquirida, el público se ve obligado a quedarse "guardando el sitio" que ha seleccionado llegando con mucha antelación.
El remate de la Cabalgata será la Adoración, que finalmente se queda en el mismo lugar que se diseñó el año pasado: en una tarima debajo del Ayuntamiento, a la que se llevarán las figuras de tamaño natural que se exhiben ahora justo enfrente. Con el cambio se gana en visibilidad general.
Encendido diario del árbol de Navidad de La Central
El otro foco navideño será, desde el día 26 de diciembre, Parc Central. La Central de la Navidad volverá a transformar este emplazamiento en un espacio familiar de acceso gratuito con propuestas como la fábrica navideña de los Reyes Magos.
La Central ofrecerá actividades pensadas para distintas edades, desde un carrusel tradicional de madera y un mini golf infantil hasta la zona de juegos infantiles, el singular Puck Cine Caravana —conocido como el cine más pequeño del mundo— o el piano volador de La Dinámica del Contravento. A ello se suman espectáculos itinerantes y el encendido diario del gran árbol navideño a las 18:30 horas.
El Paje Real volverá a recorrer los barrios y pedanías
Del 24 de diciembre al 5 de enero, el Paje Real -la figura que sustituye a la Missatgera Caterina que creó el anterior equipo de gobierno- visitará diariamente diversos puntos de la ciudad en horario de 10 a 14 horas para recoger las cartas de los más pequeños pasando por pedanías (norte: Massarrojos y Sur: Pinedo) y barrios y distritos como Ciutat Vella, Benimaclet, Malilla, Benimàmet, Russafa, Tras Forques, Penya-roja y La Marina.
