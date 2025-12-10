El Plan Cabanyal Canyamelar destinará 350.000 euros para comprar en los Bloques Portuarios

El Plan Cabanyal-Canyamelar destinará casi 350.000 euros para adquirir viviendas vacías de los Bloques Portuarios para continuar el proceso que debería acabar con el derribo de los vetustos inmuebles. Una acción para la que se trabaja en dos frentes: la adquisición -y sellado- de inmuebles y la búsqueda de realojamiento para los propietarios que aún viven en las mismas. De acuerdo con el último cálculo de tasación, esa partida daría para adquirir unas seis viviendas, puesto que el precio oscila entre los 55.000 y los 60.000 euros. La tenencia en los bloques está repartida. En 40 pisos viven las familias propietarias de los inmuebles, mientras que el resto son viviendas okupadas, alquiladas o vacías que Plan Cabanyal-Canyamelar está comprando para impedir la entrada de nuevos moradores.

Este es el detalle más llamativo del presupuesto de la entidad que llega puntual -el mismo día que el año pasado- a su rendición de cuentas. Casi cinco millones de euros por los 3,2 del pasado año.

El consejo de administración de la sociedad prevé ingresos por casi esta cifra, entre la venta de determinados inmuebles del patrimonio de la sociedad y una permuta de inmuebles con el Ayuntamiento de València.

Dentro de los gastos se prevén también 150.000 euros para reforma de viviendas propias y casi 80.000 en reparaciones del parque de viviendas de la sociedad.

El concejal de Urbanismo y Vivienda Juan Giner ha explicado que desde el Plan Cabanyal-Canyamelar, entre los años 2024 y 2025, "se han puesto a disposición pública más de 50 viviendas y solares para uso residencial y locales para uso comercial en el barrio por medio de procedimientos como subastas públicas. Los pliegos que regulan los procedimientos excluyen específicamente dedicar cualquier inmueble a apartamento turístico. El 60 % de los adjudicatarios de un inmueble subastado por la Sociedad Plan Cabanyal-Canyameral son o han sido residentes de estos barrios".

Entre los adjudicatarios de viviendas subastadas por el Plan Cabanyal, "el 83% dedicarán el inmueble a residencia habitual, el 100% son menores de 35 años y un 50% son actualmente vecinos del Cabanyal o Canyamelar. Además, cabe recordar que estos inmuebles bajo ningún concepto podrán convertirse en apartamentos turísticos".