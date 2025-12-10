Asaltan y destrozan una mítica tienda del centro de València

Con la persiana forzada y las puertas de cristal reventadas con lo que seguramente sería una maza. Así se encontraron los dueños de la mítica tienda de fotografía de València, Fotopro, su establecimiento de la calle Castelló después de que sufriera un brutal asalto esta madrugada.

Un comercio de toda la vida donde todos los profesionales o aficionados a la fotografía han recalado alguna vez, ha sido víctima de la saña de los ladrones que han destrozado una parte importante del establecimiento, además de desvalijarlo, por supuesto.

Este "duro golpe" como tildan los propietarios de la tienda al suceso a las puertas de la Navidad será difícil de superar. Aunque no imposible, a tenor de las muestras de apoyo y cariño recibidas por sus clientes a través de las redes sociales.

Precisamente ha sido en su perfil de Instagram donde Fotopro ha publicado algunas imágenes de cómo ha quedao la tienda y ha pedido un favor a sus compradores: que están atentos a la venta de material fotográfico de alta gama que se intente hacer pasar como de segunda mano. Probablemente sea el material que les han robado.

El equipo que trabaja en el establecimiento agradece cualquier información relacionada con el asalto y con la posible venta de los equipos que les han sido sustraídos.