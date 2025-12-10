Los Roscones de Reyes reivindican su papel antes de llegar la Navidad

El Mercado del Grao ha acogido una muestra gastronómica que, descontextualizada, podría dar que pensar lo rápido que han pasado las Navidades. Pero no es así porque aún no han empezado, porque había que hacerlo ahora antes de meterse en la vorágine y porque el protagonista está rompiendo la resistencia de la estacionalidad. Se trata del Roscón de Reyes, que reunió, en una acción de los Gremios de Panaderos y Pasteleros, por un lado, y el de Confiteros por otro, a hornos tradicionales en la primera edición del Concurso Nacional.

Harina de fuerza, fruta confitada, frutos secos y, en su versión clásica, nada más. Más cerca de un panquemado en forma de aro que en un sandwich redondo de masa con un relleno cargado de calorías. Que también los había en la modalidad de libre diseño. Unos rellenos que han ido mutando desde el cabello de ángel a especialidades más exquisitas, como la trufa, la nata u otros más de diseño, como la crema de pistacho. Y la gente siempre opta más por el relleno que por el vacío". Acostumbrados a verlos en las grandes superficies tan solo en los días previos, los gremios quieren poner en valor que es un dulce lo suficientemente apetitoso como para no circunscribirlo a unos pocos días: el 6 de enero porque es el día y los siguientes para intentar acabárselo.

Además del clásico estaba, como queda dicho, el libre diseño, en el que aparecían policromías y sabores de todo tipo. Incluso alguna aportación en salado, que pasa más al apartado de los entrantes que al de postre -masa brioche, salmón, aguacate y lechuga invita más al "pre" que al "post". No parece ligar con cafe y carajillo-. Llegado por las querencias a los gustos afrancesados hace siglos -con la llegada de los Borbones, muchos hábitos se afrancesaron-, es en el presente cuando más se ha convertido en tendencia.

Finalmente, Pastelería Pana David y Pastelería Monplá se han alzado con el primer premio en la categoría Roscón Innovador y Roscón Clásico, respectivamente.

Momplá ha destacado por la textura perfecta de su masa, "aireada y esponjosa, su horneado impecable y un aroma tradicional que recuerda a los roscones artesanos tradicionales". El segundo y tercer premio han sido para Sukar Pastri Shop y Pastelería Pana David, respectivamente, reconociendo igualmente la técnica, el punto de horneado, la textura, aroma y equilibrio de sabores en sus roscones.

Por su parte, en la categoría Roscón Innovador, Pastelería Pana David se ha impuesto gracias a su originalidad en el relleno, elaborado con cacau del collaret, sin comprometer la calidad de la masa ni el horneado. En este sentido, el segundo y tercer puesto han sido para Forn Mariu y Más Que Pan por sus propuestas originales que han destacado también por su horneado, textura, aroma y creatividad en los rellenos.

Comentaban en el Gremio de Panaderos y Pasteleros que el concurso se hace porque es un dulce muy extendido. Tanto, que le hace la competencia, y dura, a la "casca", el roscón realizado con textura de mazapán y que, tal como reconocían, "lo intentamos, pero cada vez se hace menos y el Roscón cada vez se vende más. ".