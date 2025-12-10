El Cedro de Navidad sobrevive y vuelve a la Plaza de la Reina de València
El árbol, que sustituyó al abeto que se secó en el Bulevar Sur, ha aguantado el verano y repite la decoración con los barrios de la ciudad
El Cedro de Navidad luce ya en la Plaza de la Reina de València. Se trata, además, del mismo que se plantó el año pasado, con lo que ha sobrevivio a todo el año después del trasiego de adquirirlo, exhibirlo, transportarlo y de que haya pasado todo el año en un vivero de Bétera.
Se trata del elemento que recepciona a la gente en la Plaza de la Reina, instalándose junto a la zona ajardinada del mismo. Siguiendo la costumbre de los dos ejercicios anteriores, este árbol pretende ser un homenaje a los barrios de la ciudad.
El servicio de Jardines hizo un cambio sustancial el pasado año, al comprar un cedro que sustituyera al abeto italiano del primer año y que generó no poca controversia porque se intentó que sobreviviera a todo el año, replantándose en el Bulevar Sur, pero que acabó secándose, tanto por el trasiego que supone el plantado y trasplantado como, sobre todo, por tratarse de una especie que sufre mucho en latitudes con altas temperaturas.
Un árbol poco común en la ciudad
Cedros hay pocos en la ciudad de València. No es, ni mucho menos, de los más extendidos en el arbolado de la ciudad, donde tiene una presencia casi testimonial -a pesar de que incluso da nombre a una plaza, donde sí que hay algunos ejemplares-.
El cedro es redenominado "El árbol de los vecinos de València" porque, desde la primera edición, el adorno son las bolas de color rojo en las que está impreso el nombre de los 88 barrios de la ciudad, acompañado de lazos y guirnaldas de color blanco que sirve también para rellenar posibles huecos.
El árbol está plantado sobre una enorme maceta -sería imposible hacerlo directamente en el suelo- y está adornado con diferentes elementos, como un trenecito de madera, una casita, unas cajas de regalo y una especie de río de plantas de Navidad.
El árbol se completa, en la plaza de la Reina, con la Feria de Artesanía y uno de los belenes de tamaño natural propiedad del Ayuntamiento.
