El PSPV presenta 345 alegaciones a los presupuestos de València: "Catalá ha eliminado todos los proyectos sin una alternativa"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el Grupo Municipal presentará 345 alegaciones al proyecto de presupuestos para 2026 que ha presentado el gobierno de María José Catalá para que se puedan ejecutar todas las obras que estaban previstas y que el PP ha dejado sin dinero como la plaza del Ayuntamiento, el Parque de Desembocadura, la plaza de San Agustín o el Corredor Verde entre otras muchas. Las alegaciones propuestas por los socialistas como la activación de la tasa turística o la remodelación de la estafa fiscal de Catalá con el IBI, ha detallado Sanjuan, permitirían incorporar más de 132 millones de euros para inversiones.

“El Partido Socialista va a presentar 345 alegaciones al presupuesto municipal de 2026. Lo hacemos para incorporar más de 132 millones de inversiones y nuevos proyectos que han desaparecido de la ciudad de València con el gobierno de María José Catalá. Para pagarlo, proponemos implantar una tasa turística de 6 euros por pernoctación y recuperar la estafa fiscal que ha cometido María José Catalá bajándole el IBI a los grandes propietarios mientras le subía otros impuestos como la tasa de basuras a todos los valencianos y valencianas”, ha detallado.

Reformular el "basurazo"

En este sentido, las alegaciones de los socialistas también inciden en reformular el basurazo de Catalá por el que pretende implantar la tasa de basuras más alta de todas las grandes ciudades de España y que duplica y triplica las tasas que se aplican en Madrid o Barcelona. “Proponemos que la tasa de basuras de Catalá deje de ser la más cara de toda España y que, en su lugar, un vecino de la ciudad de València pague lo mismo que pague un vecino de otras ciudades como Barcelona o como Madrid. Lo que pretende hacer el PP es absolutamente vergonzoso porque castiga a los vecinos y vecinas a asumir una tasa inasumible”, ha incidido.

Con todo ese dinero que se recaudaría extra y que los socialistas calculan en más de 132 millones extra, “se podrían acometer proyectos que ya deberían estar en marcha como la reforma de San Agustín, el Corredor Verde, el bulevar Cultural, la ampliación del parque de Benicalap o la misma plaza del Ayuntamiento. Proyectos que se le habían prometido durante muchos años a los vecinos y que con un del Partido Popular y Vox han quedado parados para que los que más viviendas están acaparando en València paguen menos impuestos”, ha asegurado.

Sin alternativa

El problema, ha añadido, “es que el gobierno de Catalá ha cambiado estos proyectos por absolutamente nada. No hay una alternativa a la reurbanización de San Vicente porque ese dinero se vaya a hacer gastar en otra parte. No hay ninguna alternativa a la rehabilitación de la Ceramo. No hay una alternativa a la ampliación del parque de Benicalap, simplemente no se va a hacer ningún gran jardín en la ciudad de València. Por eso, nosotros presentamos estas alegaciones. Mucho me temo que vamos a correr la misma suerte de cuando presentamos el proyecto de Zona de Bajas Emisiones, pero al menos podemos decirle a la gente que habrá un momento en el que vuelvan a tener un ayuntamiento que quiere ejercer de ayuntamiento y que tenga ganas de que en València pase alguna cosa diferente a dejar pasar el tiempo como hace el PP y Catalá”, ha finalizado.