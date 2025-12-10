El SPPLB denuncia que la jefatura de Bomberos maniobra para favorecer a oficiales de confianza

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha manifestado su rechazo al borrador de bases que la Jefatura del Servicio de Bomberos de València pretende aprobar para la próxima convocatoria de plazas de Oficial. La fuerza sindical mayoritaria en el cuerpo de bomberos de València denuncia que sus jefes quieren implantar un sistema de concurso–oposición para el turno libre, un modelo que según denuncian nunca se ha utilizado en esta escala profesional.

Según el citado sindicato, introducir una fase de concurso en plazas abiertas a toda la ciudadanía supone otorgar ventajas exclusivas a quienes ya trabajan en el servicio, pese a que esa experiencia no responde a ninguna necesidad técnica u organizativa. Desde SPPLB subrayan que el cambio beneficiaría directamente a los dos actuales Oficiales interinos, “nombrados sin haber superado ninguna prueba teórica y cuyos procesos de acceso ya fueron denunciados por el SPPLB”. Y recuerdan que la oposición en la que accedieron estos dos interinos fue denunciada “debido a filtraciones, falta de transparencia y trato desigual”.

Asimismo, para el SPPLB es grave que estos dos interinos “hayan ejercido funciones de Oficial sin acreditar los conocimientos teóricos mínimos exigibles a un puesto de mando”. “Si la Jefatura no exigió conocimientos técnicos para otorgarles la interinidad, resulta incoherente que ahora pretenda valorar precisamente la experiencia adquirida sin haber superado ningún examen”, señalan, considerando que el concurso-oposición y no la oposición pura se convoca para favorecer a oficiales de confianza.

Así, la fuerza sindical lamenta que convocar plazas de Oficial sin haber convocado antes las de Suboficial supondrá “una injusticia evidente para quienes han seguido todos los pasos de la carrera profesional y esperan procesos limpios y coherentes”. Y añaden: “La Jefatura está generando artificialmente esta situación para beneficiar intereses particulares, en lugar de seleccionar a los profesionales más capacitados”.

Tribunal de mandos

El borrador plantea un tribunal calificador compuesto exclusivamente por mandos del propio servicio; el SPPLB ha solicitado formalmente que los tribunales de bomberos se constituyan íntegramente por personal externo al servicio, perteneciente a otras administraciones o cuerpos profesionales.

Para el sindicato, este modelo es la vía adecuada para garantizar una posición realmente transparente, neutral y justa, evitando cualquier posible conflicto de intereses. Finalmente, el sindicato recuerda que el actual equipo de gobierno, cuando todavía estaba en la oposición, manifestó expresamente que no permitiría que “determinados Oficiales con sospechas de haber accedido mediante procesos irregulares —y sin haber superado ningún examen teórico— continuaran ejerciendo funciones de mando”.